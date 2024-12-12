Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ekim ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla kaydetti.

Böylece haziran ayından bu yana 5 ay üst üste cari fazla verilmiş oldu.

Aylara göre cari işlemler hesabı:

Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında eylül ayındaki 9 milyar 546 milyon dolarlık cari açık ekimde 7 milyar 685 milyon dolara geriledi.

Söz konusu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 542 milyon dolar olurken hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 5 milyar 116 milyon doları buldu.

TCMB verilerine göre ekim ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7 milyar 163 milyon dolar fazla verdi.

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REZERVLERDE 4.9 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon dolar olurken portföy yatırımlarında 587 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Yabancılar hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 978 milyon dolarlık net alım yaptı.

Resmi rezervlerde bu ay ekimde 4 milyar 861 milyon dolarlık net artış yaşandı.