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        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik gayrimenkul alımı yapıyoruz - Emlak Haberleri

        Yurt dışında gayrimenkule günde 200 milyon TL harcıyoruz

        Türk vatandaşları yılın ilk 10 ayında yurt dışında gayrimenkul edinimi için 1.7 milyar dolar, yani yaklaşık 61 milyar TL harcadı. Bu yurt dışından emlak alımına günde ortalama 200 milyon TL harcandığı anlamına geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:58
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        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
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        TCMB'nin bugün açıkladığı ekim ayı ödemeler dengesi verileriyle Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımlarında bu yıl rekor kırması neredeyse kesinleşti.

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        Yılın ilk 10 ayında Türk vatandaşları yurt dışında 1 milyar 723 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 yükseldi. Böylece yılın bitimine 2 ay kala geçen seneki 1 milyar 782 milyon dolarlık rekorun kırılacağı neredeyse kesinleşti.

        Yıl Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar)
        2024 (10 ay) 1.723
        2023 1.782
        2022 628
        2021 371
        2020 213
        2019 196
        2018 332
        2017 341

        Türk vatandaşları bugünkü kurla yılın ilk 10 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına 61 milyar TL harcamış oldu. Yani yabancı ülkelerde emlak satın almak için günde ortalama 200 milyon TL harcandı.

        Ekim ayında Türk vatandaşları yurt dışında gayrimenkul edinimi için 197 milyon dolar harcadı. Böylece Şubat 2023'ten bu yana alımlar hep 100 milyon doların üzerinde seyretti.

        Ay Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar)
        2023-01 89
        2023-02 123
        2023-03 144
        2023-04 125
        2023-05 207
        2023-06 126
        2023-07 182
        2023-08 180
        2023-09 154
        2023-10 173
        2023-11 118
        2023-12 161
        2024-01 122
        2024-02 160
        2024-03 197
        2024-04 171
        2024-05 213
        2024-06 165
        2024-07 175
        2024-08 174
        2024-09 149
        2024-10 197
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