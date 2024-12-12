TCMB'nin bugün açıkladığı ekim ayı ödemeler dengesi verileriyle Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımlarında bu yıl rekor kırması neredeyse kesinleşti.

Yılın ilk 10 ayında Türk vatandaşları yurt dışında 1 milyar 723 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 yükseldi. Böylece yılın bitimine 2 ay kala geçen seneki 1 milyar 782 milyon dolarlık rekorun kırılacağı neredeyse kesinleşti.

Yıl Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar) 2024 (10 ay) 1.723 2023 1.782 2022 628 2021 371 2020 213 2019 196 2018 332 2017 341 Türk vatandaşları bugünkü kurla yılın ilk 10 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına 61 milyar TL harcamış oldu. Yani yabancı ülkelerde emlak satın almak için günde ortalama 200 milyon TL harcandı. Ekim ayında Türk vatandaşları yurt dışında gayrimenkul edinimi için 197 milyon dolar harcadı. Böylece Şubat 2023'ten bu yana alımlar hep 100 milyon doların üzerinde seyretti.