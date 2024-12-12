16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
Edirne'de, 11. sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki N.Y., okul çıkışı yaşanan kavgada yaşıtı iki genç tarafından bıçaklandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheliler 17 yaşındaki A.E.K. ile 15 yaşındaki K.Z. gözaltına alındı
Edirne'deki Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16), okul çıkışında iki kişiyle tartışmaya başladı.
ŞÜPHELİLER GENCİ BIÇAKLADI
AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Y.N'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
YAŞITI OLAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada öğrenciyi bıçakladığı iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli A.E.K. (17) ve K.Z. (15) gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.