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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!

        Edirne'de, 11. sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki N.Y., okul çıkışı yaşanan kavgada yaşıtı iki genç tarafından bıçaklandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheliler 17 yaşındaki A.E.K. ile 15 yaşındaki K.Z. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:31
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        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
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        Edirne'deki Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16), okul çıkışında iki kişiyle tartışmaya başladı.

        ŞÜPHELİLER GENCİ BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Y.N'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

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        Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        YAŞITI OLAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada öğrenciyi bıçakladığı iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli A.E.K. (17) ve K.Z. (15) gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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