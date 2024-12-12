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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarihte bir ilk: Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı

        Elon Musk'ın serveti dün 447 milyar dolara ulaştı. Böylece serveti 400 milyar doları aşan ilk insan oldu. Tesla hisselerinin rekor seviyeye ulaşması ve SpaceX'in 350 milyar dolarlık değerlemeyle hisse geri alımı yapması Musk'ın servetinin bir günde 62.8 milyar dolar artmasını sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 08:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:24
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        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
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        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk dün sadece 1 günde servetine servet kattı. Musk'ın uzay teknolojileri firması SpaceX dün erken yatırımcılardan 1.25 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı. Hisse başına 185 dolar ödemesiyle şirketin piyasa değeri de 350 milyar dolara ulaştı.

        Halka açık olmayan SpaceX haziran ayında 210 milyar dolarlık değerleme üzerinden hisse satışı gerçekleştirmişti. Yani şirketin piyasa değeri yaklaşık 6 ayda yüzde 67 yükselmiş oldu. Elon Musk alanında dominant bir konuma yükselen SpaceX'in yüzde 42'sinin sahibi.

        TESLA'NIN DEĞERİ 1.3 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

        SpaceX'in değerinde hızlı bir artış yaşanırken Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın hisseleri ise dün rekor seviyeye ulaştı. Tesla hisseleri yüzde 5.9'luk yükselişle 424.77 dolara çıktı. Şirketin değeri ise 1 trilyon 330 milyar doları buldu. Musk'ın bu şirkette ise yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.

        SpaceX ve Tesla'nın değerlerindeki yükselişlerin etkisiyle Elon Musk'ın kişisel serveti sadece dün 62.8 milyar dolar artarak 447 milyar dolara ulaştı. Böylece Musk serveti 400 milyar doları aşan ilk insan oldu. Dün itibarıyla söz konusu servetin 306.6 milyar dolarını SpaceX ve Tesla hisseleri oluşturdu.

        Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk dünyanın en zengin kişisi olarak konumunu güçlendirirken, Amazon Kurucusu Jeff Bezos 249 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Bu isimleri 224 milyar dolarlıkservetiyle Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg takip ediyor.

        12 Aralık 2024 itibarıyla dünyanın en zengin 10 insanı:

        Sıra İsim Serveti (milyar $)
        1 Elon Musk 447
        2 Jeff Bezos 249
        3 Mark Zuckerberg 224
        4 Larry Ellison 198
        5 Bernard Arnault 181
        6 Larry Page 174
        7 Bill Gates 165
        8 Sergey Brin 163
        9 Steve Ballmer 155
        10 Warren Buffett 144
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