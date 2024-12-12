Öte yandan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sarı kart cezalısı Masuaku ile birlikte adı Avrupa listesinde yer almayan Chamberlain'den de yararlanamayacak. Ayrıca Rashica'nın ailevi sebeplerle özel izin aldığı ve bugün forma giyemeyeceği açıklandı. Bu arada ağrıları devam eden Emirhan Topçu, kadroya dahil edilirken mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.