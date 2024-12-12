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        Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Necip Uysal ve Paulista'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Uduokhai ve İmmobile kadroda yer almadı. Cezalı Masuaku, UEFA listesine yazılmayan Chamberlain ve izinli Rashica da forma giyemeyecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:12
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

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        Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

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        Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

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        BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

        Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişine son veren siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maç öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. Sezonu kapatan Necip Uysal dışında, sakatlığı devam eden Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, Bodo maçının kadrosunda yer almadı.

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        Öte yandan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sarı kart cezalısı Masuaku ile birlikte adı Avrupa listesinde yer almayan Chamberlain'den de yararlanamayacak. Ayrıca Rashica'nın ailevi sebeplerle özel izin aldığı ve bugün forma giyemeyeceği açıklandı. Bu arada ağrıları devam eden Emirhan Topçu, kadroya dahil edilirken mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.

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        MUHTEMEL 11

        Mert

        7

        Svensson

        8

        Tayyip Talha

        9

        Bakhtiyor

        10

        Emirhan

        11

        Salih

        12

        Musrati

        13

        Rafa

        14

        Gedson

        15

        Muçi

        16

        Semih

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