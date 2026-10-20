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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de Salah fırtınası: Tahtı ele geçirdi!

        Süper Lig'de Salah fırtınası: Tahtı ele geçirdi!

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında sergilediği performansla kariyerinin en etkili başlangıçlarından birine imza atarken, Trendyol Süper Lig'de de gol krallığı koltuğuna oturdu. İngiltere Premier Lig'de 4 kez gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu, Türkiye'de de zirveye yerleşerek yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da takımının ikinci golünü kaydeden Mohamed Salah, skor katkısını sürdürdü. İngiltere’de elde ettiği gol krallıklarıyla adını dünya futboluna yazdıran Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla da aynı başarıyı tekrarlamak için yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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        Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla farklı dönemlerde önemli başarılara imza atan Salah, Trabzonspor’daki performansıyla taraftarların gönlünde taht kurarken, şimdi Türkiye’de gol krallığı tacını takmayı hedefliyor.

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        TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

        Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Mohamed Salah, toplam 11 gole doğrudan katkı sağlayarak Trabzonspor’un hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Attığı gollerle takımının skor gücüne önemli katkı sağlayan Mısırlı yıldız, yaptığı asistlerle de takım arkadaşlarının gol sevinçlerine ortak oldu.

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        Sezonun ilk haftalarından itibaren sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Salah, bordo-mavili takımın hücum organizasyonlarında belirleyici bir rol üstlendi. Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran yıldız futbolcu, gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Karadeniz ekibinin zirve mücadelesinde önemli bir koz haline geldi.

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        GOL KRALLIĞI UZMANLIK ALANI

        Mohamed Salah, gol krallığı yarışlarında elde ettiği başarılarla kariyerinde önemli bir yer edindi. İngiltere Premier Lig’de 4 kez gol kralı olan Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol kaydederek zirvede yer aldı.

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        Premier Lig’deki golcü kimliğini Türkiye’ye de taşıyan Salah, Trendyol Süper Lig’de attığı 8 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Salah’ı 7 golle Shomurodov, Gift Orban ve Vedat Muriç takip etti. İngiltere’de kazandığı krallıkların ardından Türkiye’de de aynı başarıyı yakalamayı hedefleyen yıldız futbolcu, Trabzonspor formasıyla kariyerine yeni bir sayfa açtı.

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        HEDEF TÜRKİYE'DE DE ZİRVE

        Avrupa futbolunda elde ettiği başarıların ardından Trabzonspor’u tercih eden Mohamed Salah, Süper Lig’deki ilk sezonunda gol krallığı yarışının en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıktı.

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        İngiltere’de dört kez ulaştığı gol krallığı ünvanına Türkiye’de de ulaşmak isteyen Salah, hem Trabzonspor’un hedeflerine katkı sağlamayı hem de kariyerine yeni bir başarı daha eklemeyi amaçlıyor.

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        #trabzonspor
        #Salah
        #süper lig
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