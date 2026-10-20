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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da iş yeri sahibinin feci ölümü: Sıkışarak can verdi!

        Bursa’da iş yeri sahibinin feci ölümü: Sıkışarak can verdi!

        Bursa'da 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, kullandığı ekskavatör ile taşıdığı malzemeler arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Niğdelioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen iş kazasında, ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışan 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu hayatını kaybetti.

        İŞ MAKİNESİYLE MALZEMELER ARASINA SIKIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; saat 08.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), tesiste bulunan ekskavatörü kullanarak geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladı. Çalışma sırasında Niğdelioğlu, ekskavatörün ucundaki malzemelerle makine arasında sıkıştı.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Niğdelioğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 39 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Niğdelioğlu’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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        #Bursa
        #İnegöl
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