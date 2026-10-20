Burası Haftasonu - 18 Ekim 2026 (Sel Afetini Ne Kadar Yönetebilirdik?)

ABD'nin Rusya ile anlaşması ne demek? Sel afetini ne kadar yönetebilirdik? Enerji ateşkesine kim uymuyor? Başkentte yeni haftanın gündemi ne? Araçla sele kapılan ne yapmalı? Burası Haftasonu'nda Murat Güloğlu sundu.