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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır." diyen Bahçeli, "Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bugünkü toplantımızı yurt içi ve yurt dışından takip eden aziz vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum. İstanbul ile birlikte bazı şehirlerimizde yaşanan selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Afetlerle mücadele kamu politikası olarak ele alınmalı.

        FON SORUŞTURMASI

        Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır. Bunlar arınma, aklanma fırsatı olarak değerlendirilmeli. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için gerekli hamleler mutlaka yapılacaktır.

        "MAHKEMELER SİYASİ GÖSTERİ YERİ DEĞİLDİR"

        Yargılama süreçleri devam ederken siyasi polemiklerle kişisel gündem oluşturmak yerine iddialara hukuki zeminde cevap vermek ilgililerin hayrına olacaktır. Mahkeme siyasi gösterilerin değil savunma hakkının esas alındığı yerlerdir.

        "MEDYA DA HUKUK KARŞISINDA SORUMLUDUR"

        Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır. Medya kuruluşları da diğer kurumlar gibi hukuk karşısında sorumluluk taşımaktadır. Basın özgürlüğünü savunurken hukuka aykırı eylemlere göz yumulmamalı.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin kuvveden fiile dönüştüğü, kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir.

        Toplumsal mutabakat ve güven önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünemeyiz."

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