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        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis'e ulaştı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

        Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde anlaşmayı imzalayıp kanun teklifi olarak Meclis Dışişleri Komisyonu’na sevk etmesi bekleniyor.

        Komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’da görüşülecek.

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