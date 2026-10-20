Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis'e ulaştı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde anlaşmayı imzalayıp kanun teklifi olarak Meclis Dışişleri Komisyonu’na sevk etmesi bekleniyor.
Komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’da görüşülecek.
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