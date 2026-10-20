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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

        İstanbul'da Haliç'te devam eden arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin selde kaybolan Ahmet Derin'e ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

        Açıklamada, "Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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