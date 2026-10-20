İstanbul sel alarmı ile teyakkuza geçti. İBB davasında son durum ve günün öne çıkan gelişmeleri haber bültenimizde. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde İstanbul sel alarmı seviyesi takip ediliyor. Meteorolojik uyarıların ardından alınan önlemler ve yağ... Daha Fazla Göster

İstanbul sel alarmı ile teyakkuza geçti. İBB davasında son durum ve günün öne çıkan gelişmeleri haber bültenimizde. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde İstanbul sel alarmı seviyesi takip ediliyor. Meteorolojik uyarıların ardından alınan önlemler ve yağışların şehir trafiğine yansıyan etkileri bültenimizde yer alıyor. Siyaset gündeminde ise İBB davası kapsamında alınan ara karar ve İmamoğlu davası süreciyle ilgili tutukluluğa devam yönündeki hukuki gelişmeler aktarılıyor. Ayrıca Osman Gazi'nin göre yerine uğurlanması gibi günün tüm güncel haberler başlıkları detaylarıyla ekranlara taşınıyor. Daha Az Göster