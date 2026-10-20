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        Haberler Gündem 3. Sayfa Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı

        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı

        Malatya'da Furkan D., tartışma sonrası baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe P.'yi ve annesi Gülşen P.'yi gizlice girdiği evde bıçakla ağır yaraladı. Furkan D., polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı

        Malatya'da olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Tuğçe P., dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine döndü.

        KADIN YATAĞINDAN BIÇAKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., Tuğçe P.'yi yatağında bıçakladı. Bu sırada kızını korumak isteyen Gülşen P. de bıçak darbesi alarak yaralandı.

        ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuğçe P. ve annesi Gülşen P. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        ZANLIYI KOMŞULAR DÖVDÜ

        Olayı fark eden komşular tarafından dövülen şüpheli Furkan D. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        3 ÇOCUK ANNESİNİN DURUMU AĞIR

        Tedavisi devam eden 3 çocuk annesi Tuğçe P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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