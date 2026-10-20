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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın eski şoförü konuştu

        Kadir İnanır'ın eski şoförü konuştu

        Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. Usta oyuncunun eski şoförü Ali Garga da çarpıcı iddialarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenmişti.

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        Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme gelmişti.

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        Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" sözleriyle tartışmalara katılmıştı.

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        Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da çarpıcı iddialarda bulundu. Günaydın'a açıklamalar yapan Garga, "Kadir Ağabey beni çok severdi. Kadir İnanır'a kan verdiğim için Jülide Hanım işime son verdi. Jülide Hanım'a itiraz edecek bir iradesi yoktu. Jülide Hanım benim Kadir Ağabey'e bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Ağabey'in çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu" dedi.

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        Usta oyuncunun 4 yıl şoförlüğünü üstlenen Garga ayrıca, "Kadir Ağabey'in tüm mirasını Jülide Kural'a bırakmasına şaşırdım" ifadesini kullandı.

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        YEĞENİ JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERDİ

        Vasiyet ve miras tartışmalarına Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar da katılmıştı. Jüldie Kural'a destek veren Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" demişti.

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        #jülide kural
        #kadir inanır
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