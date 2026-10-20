Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da çarpıcı iddialarda bulundu. Günaydın'a açıklamalar yapan Garga, "Kadir Ağabey beni çok severdi. Kadir İnanır'a kan verdiğim için Jülide Hanım işime son verdi. Jülide Hanım'a itiraz edecek bir iradesi yoktu. Jülide Hanım benim Kadir Ağabey'e bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Ağabey'in çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu" dedi.