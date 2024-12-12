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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!

        Erzurum'da, kulübede 49 yaşındaki Ayhan Avcı'yı kürekle öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gürcistan uyruklu, 35 yaşındaki eşi Padına Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kocasının arkadaşı 57 yaşındaki Fahrullah Özdemir ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanık için haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Avcı'nın cezasını 17 yıla, Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü. Duruşmada, maktul Avcı'nın eşini fuhuşa sürüklediği ileri sürüldü. Ayhan Avcı'nın ailesinin avukatı Esma Kahveci, kararın ödül gibi bir ceza olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:02
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        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
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        Erzurum'da olay, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrullah Özdemir (57), jandarmayı arayıp, Ayhan Avcı'yı (49) tarladaki kulübede kanlar içinde bulduğu ihbarında bulundu.

        KESKİN ALETLE BAŞINA VE BOYNUNA VURDULAR

        Öldürülen Ayhan Avcı, 49 yaşındaydı.
        Öldürülen Ayhan Avcı, 49 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Avcı’nın keskin bir alet ile başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili Fahrullah Özdemir ile Avcı’nın 1 yıllık eşi Gürcistan uyruklu Padına Avcı (35) gözaltına alındı.

        "BİRİSİ ARADI, TARTIŞTI, GECE DE EVE GELMEDİ"

        Eşini keser ve kürekle öldüren Padına Avcı.
        Eşini keser ve kürekle öldüren Padına Avcı.

        Padına Avcı, ifadesinde, "Eşim Ayhan ve onun arkadaşı Fahrullah Özdemir ile akşam saatlerinde tarladan Aziziye ilçesine gidiyorduk. Ayhan, telefonda bilmediğimiz birisi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyordu. Ilıca Mahallesi'ne vardığımızda eşim, 'Siz gidin, bu meseleyi halledip, geleceğim' diyerek otomobilden indi. Sabah Fahrullah Özdemir'i arayarak, Ayhan'ın gece eve gelmediğini söyledim. Onunla güvercin beslediği kulübeye bakmak istedik. Kulübenin kapısını açtığımızda eşim Ayhan, hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Bunun üzerine biz de durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdik" diye konuştu.

        2 GÜN SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Cinayeti itiraf eden Fahrullah Özdemir.
        Cinayeti itiraf eden Fahrullah Özdemir.

        Padına Avcı ile benzer ifadeler veren Fahrullah Özdemir, olaydan 2 gün sonra Ayhan Avcı'yı öldürdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine Özdemir, 13 Haziran'da olay yerine götürüldü ve cinayeti anlatması istendi.

        "EŞİNİ BAŞKALARIYLA İLİŞKİYE ZORLUYORMUŞ" İDDİASI

        Özdemir, olay günü saat 09.00 sıralarında kendisine ait otomobille Padına Avcı ve Ayhan Avcı ile tarlaların bulunduğu alana gittiklerini, 2 saat sonra çiftin kendisini arayarak, çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Çiftin tarlasına gittikten sonra Padına Avcı'nın eşi Ayhan'ın kendisini 1500 TL karşılığında başka bir erkekle ilişkiye zorladığını söylemesi üzerine tartıştıklarını belirten Özdemir, "Padına'nın fuhuş yaptığını başkalarından da duymuştum. Ayhan'a bu yüzden 'Şerefsiz' dedim. Bıçakla üzerime saldırdı. Yakamdan tutarak, bana küfür ve hakarette bulundu.

        "PADINA, KÜREKLE KAFASINA VURDU"

        Bu sırada traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatı, Ayhan Avcı'nın kafasına vurdum. Padına Avcı da kürekle Ayhan Avcı'nın kafasına vurdu. Ben de keserin kesici olmayan arka kısmı ile kafasına 1 kez vurdum. Ayhan, bu darbeden sonra yere düştü.

        "KESERLE VURMAYA DEVAM ETTİ"

        Halen canlı ve hareketliydi. Elini başının arkasına attı sonra ben odadan çıktım. Padına içerde kalarak, keserle Ayhan'a vurmaya devam etti. Sonra da odadan çıkarak bana sarıldı" dedi.

        "ANLAŞIP AĞIZ BİRLİĞİ YAPTIK"

        Özdemir, ifadesinin devamında, "Olay yerinden ayrıldık ve Ilıca'ya gittik. Burada traktörü bırakıp, taksi ile Erzurum'a döndük. Padına'yı evine bıraktım. Padına gece beni arayarak, 'Sakın biz vurduk, öldürdük demeyelim. Sabah birlikte bostana geldik, çalıştık, sonrasında işimizi bitirdik ve Ayhan Avcı'yı Ilıca'ya bıraktık' şeklinde ağız birliği yaparak bu şekilde olayı anlatalım' diye anlaştık.

        Sabah Ilıca'ya gelip, traktörü alıp, olay mahalline gittim. Padına da bir taksi ile olay mahalline geldi. Birlikte kulübeye girdik. Avcı, kanlar içinde yerde yatıyordu. 112'yi aramak istedim fakat Padına engel olmaya çalıştı. 'Plan yapalım, söylemeyelim' şeklinde sözler söylüyordu. Gizlice 112'yi arayarak ihbarda bulundum" diye konuştu.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        Tutuklanan Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında 2 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Padına Avcı’ya (35) 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir’e ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Her iki sanık için de haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Avcı’nın cezasını 17 yıla, Özdemir’in cezasını ise 15 yıla düşürdü.

        "BU CEZAYI KABUL ETMİYORUZ"

        Duruşma sonrası açıklama yapan Ayhan Avcı’nın ailesinin avukatı Esma Kahveci, "Her iki sanık için de ödül niteliğinde olan bu cezayı kabul etmiyoruz. Üst yargı yoluna itirazlarımızı yapacağız" dedi.

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