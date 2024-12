Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar

İstanbul'da bir sitenin kapalı otoparkında şarj edilen elektrikli otomobilin alev alması üzerine, tüm gözler bataryalı araçlara çevrildi.

Öyle ki, geçtiğimiz günlerde elektrikli bir Mercedes, Başakşehir'de sitenin kapalı otoparkında şarj olurken alev almış, çıkan yangın üzerine 14 katlı bina boşaltılmıştı.

Bu gelişme gündemdeki yerini korurken, uzmanlar, elektrikli araçların site ve apartmanlarda gerekli altyapı olmadan şarj edilmesinin çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, konvansiyonel bir otomobili söndürmek için klasik tip bir yangın söndürme tüpü ve su yeterli olabilirken, elektrikli otomobilde çıkan bir yangını söndürmek için ise daha karmaşık bir süreç yürütülmesi gerekiyor.

REKLAM

BATARYAYA GÖRE YÖNTEM DEĞİŞİYOR

Auto Insurance EZ'de yayınlanan araştırmaya göre, her 100 bin hibrit araçta 3 bin 475, her 100 bin fosil yakıtlı araçta bin 530 ve her 100 bin tam elektrikli araçta ise 25.1 yangın olayı meydana gelmiş durumda.