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        Haberler Dünya 3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu! Suriyeli adamın serbest kaldığı anlar kameralara yansıdı | Dış Haberler

        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu! Suriyeli adamın serbest kaldığı anlar kameralara yansıdı

        CNN International'ın deneyimli muhabiri Clarissa Ward, Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti. Ülkede yaşanan hiçbir şey haberi olmayan adamın temiz havaya alıp gökyüzüne çıktığında ilk sözleri "Aman Allah'ım, ışık" oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:39
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        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
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        Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin son bulmasının ve Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yıllardır yaşananlar gün yüzüne çıkıyor. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsakların yaşadıkları yavaş yavaş ortaya çıkarken, bölgedeki hapishaneler medyanın odağında.

        CNN International'ın deneyimli muhabiri Clarissa Ward da bölgedeki hapishanelerden birinden yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.

        İLK SÖZLERİ "BEN SİVİLİM" OLDU

        Clarissa Ward, hapishaneyi dolaşırken hücrede battaniye altında bir kişinin olabileceğinden şüphelendi. Ward, yetkili kişiyi çağırdı ve görevli kişinin battaniye hafifçe kaldırılmasıyla altından korku dolu gözlerle bakan bir adam çıktı. Karşısındaki insanları gören ve korkuyla irkilen adam, hemen ellerini kaldırdı ve "Ben sivilim" dedi.

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        Ward ve diğerleri her şeyin yolunda olduğunu söylerken adam neler yaşandığını anlamadı. 3 aydır karanlık bir hücrede tutulan adamın dışarı çıktığında ilk sözleri "Aman Allah'ım, ışık" oldu.

        Adının Adil Hurbal olduğunu söyleyen "3 aydır hiçbir şey bilmiyorum. Ailem nerede? Çocuklarım nasıl?" ifadelerini kullandı.

        8 Aralık'ta Esad rejiminin düşmesinin ardından hapishanedeki görevliler de tutsakları bırakıp kaçtı. O günden bu yana hiçbir şey yemeyen ve su bile içemeyen Hurbal'a yemek verildiğinde vücudu titremeye başladı. Hurbal, "4 gündür bir şey yemiyordum." dedi.

        "SURİYE ARTIK ÖZGÜR"

        Neler yaşandığından haberi olmayan adama Suriyeli muhalif güç, "Suriye özgür. Artık hapishane yok." derken Adil Hurbal'ın yanıtı "Ciddi misin?" oldu.

        Daha sonra sağlık ekipleri geldi ve Hurbal'ı sakinleştirmeye çalıştılar.

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