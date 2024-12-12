3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu! Suriyeli adamın serbest kaldığı anlar kameralara yansıdı

Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin son bulmasının ve Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yıllardır yaşananlar gün yüzüne çıkıyor. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsakların yaşadıkları yavaş yavaş ortaya çıkarken, bölgedeki hapishaneler medyanın odağında.

CNN International'ın deneyimli muhabiri Clarissa Ward da bölgedeki hapishanelerden birinden yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.

My God.@clarissaward & her team find a prisoner still in #Assad’s Air Force Intel HQ in #Damascus, abandoned alone in a cell. 2 days after the prison was thought to have been emptied.



Watch this.



pic.twitter.com/3D1V91cGPl — Charles Lister (@Charles_Lister) December 11, 2024

İLK SÖZLERİ "BEN SİVİLİM" OLDU

Clarissa Ward, hapishaneyi dolaşırken hücrede battaniye altında bir kişinin olabileceğinden şüphelendi. Ward, yetkili kişiyi çağırdı ve görevli kişinin battaniye hafifçe kaldırılmasıyla altından korku dolu gözlerle bakan bir adam çıktı. Karşısındaki insanları gören ve korkuyla irkilen adam, hemen ellerini kaldırdı ve "Ben sivilim" dedi.

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Ward ve diğerleri her şeyin yolunda olduğunu söylerken adam neler yaşandığını anlamadı. 3 aydır karanlık bir hücrede tutulan adamın dışarı çıktığında ilk sözleri "Aman Allah'ım, ışık" oldu.