Rusya Tartus limanından çekilecek mi?

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Beşar Esad, ülkesinden kaçarak Moskova'ya sığındı.

Esad'ın düşmesinin ardından Suriye'nin en büyük müttefiklerinden Rusya'nın Suriye topraklarındaki hava ve deniz üslerinin kaderi belirsizliğini koruyor. Ancak uydu görüntülerinde Rusya'ya ait gemilerin Tartus askeri üssündeki limandan 'geçici' olarak ayrıldığı görüldü.

ABD'li uydu şirketi Maxar'ın 10 Aralık'ta çektiği görüntülediği, bazı gemilerin Pazar gününden bu yana Tartus deniz üssünden ayrıldığı ve şu anda Akdeniz açıklarında beklediği görüldü. Description Maxar 5 Aralık'ta Tartus limanında Rus gemilerini görüntüledi. 10 Aralık'ta Rus gemileri uydudan görüntülerine yansımadı. BBC'nin haberine göre uydu görüntüleri, Moskova'nın gemilerini en azından 'geçici' olarak limandan çıkardığını ve Suriye kıyılarından yaklaşık 13 km açıkta demirlemiş iki güdümlü füze firkateyninin bulunduğunu gösteriyor. Daha önceki görüntülerde görülen filonun geri kalanının şu anda nerede olduğu ise belirsiz.

RUSYA'NIN SURİYE'DE İKİ ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR Rusya'nın Akdeniz'e doğrudan erişimini sağlayan, burada deniz tatbikatları yapabileceği, savaş gemilerini konumlandırabileceği Tartus askeri, Rusya için ayrı bir öneme sahip. REKLAM Rusya'nın Suriye'de iki askeri üssü bulunuyor. Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü. Maxar'ın aynı gün çektiği diğer fotoğraflarda Suriye'deki Rusya'nın ana hava üssü Hmeimim'de faaliyetlerin devam ettiği ve uçakların pistte olduğu görüldü.

PESKOV: BUNU KONUŞMAK İÇİN ERKEN Geçtiğimiz günlerde, Suriye'de Rusya'ya ait Hımeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna değinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye’de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var." şeklinde konuşmuştu.