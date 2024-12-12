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        Haberler Dünya Ankara’nın diplomasi trafiği yoğun: ABD Dışişleri Bakanı ve AB Komisyon Başkanı geliyor | Dış Haberler

        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun: ABD Dışişleri Bakanı ve AB Komisyon Başkanı geliyor

        Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Yapılacak temaslar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın, Salı günü ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelecek. Gündem de Suriye'nin yeniden imarı ve Suriyelilerin geri dönüş sürecinin yönetimi olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:32
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        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
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        Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Yapılacak temaslar kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın, Salı günü ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye’ye gelecek.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ardından Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri" ele almak için Türkiye'ye gelecek.

        TÜRKİYE, KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ YENİDEN HATIRLATACAK

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken cuma günü Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede Türkiye, kırmızı çizgilerini yeniden hatırlatacak.

        Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Suriye'nin yeni dönemindeki yol haritası ele alınacak. Bir başka başlık da Gazze'de devam eden insani kriz olacak.

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        "SURİYE’DE ORTAK YAKLAŞIM" İÇİN TARAFLAR MASADA

        Bir başka kritik ziyaret de AB Komisyon Başkanı von der Leyen tarafından gerçekleşecek.

        Leyen hafta boyunca Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin sonunda salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmüş, Suriye'nin imar çalışmaları ele alınmıştı. Bir başka önemli başlık da Suriyelilerin ülkelerine güvenli geri dönüş süreci olacak.

        "Suriye’de ortak yaklaşım" için taraflar masada olacak. Yeni bir göçmen akınından endişe eden ab ülkeleri sığınma başvurularını askıya aldıklarını açıklamıştı. Leyen'in ziyaretinde AB’nin finanse ettiği proje ve programların nasıl devam edeceği de gündeme gelecek.

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