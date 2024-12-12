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        Haberler Dünya Tokyo Valiliği doğum oranını artırmak için haftada 4 dört gün çalışmaya geçmeyi planlıyor | Dış Haberler

        Tokyo Valiliği doğum oranını artırmak için haftada 4 dört gün çalışmaya geçmeyi planlıyor

        Doğum oranlarının düştüğü, yaşlı nüfusun arttığı Japonya'da Tokyo Valisi, genç aileleri desteklemek ve ülke çapında düşen doğurganlık oranını artırmak amacıyla çalışanlar için haftada dört gün çalışma düzenini getirmeyi planlıyor. Ülkede doğum oranlarının bu kadar düşmesinin bir nedeninin de fazla çalışma saatleri olduğu düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:15
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        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
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        Dünya genelinde doğum oranları ülkeler arasında hızla düşüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Wall Street Journal'da çıkan haberde, küresel doğurganlık oranının nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düştüğü ifade edilmişti.

        Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Japonya da doğum oranlarının düştüğü, yaşlı nüfusun arttığı bir ülke haline geliyor. Ancak diğer ülkelere kıyasla Japonya 'fazla mesai' kültürüyle biliniyor. Bu kapsamda Tokyo Valiliği doğum oranlarını artırmak için haftada dört gün çalışma düzenine geçmeye hazırlanıyor.

        NİSAN AYINDA UYGULAMAYA GEÇECEK

        Tokyo Valisi Yuriko Koike, Nisan ayından itibaren metropol hükümetinin çalışanlarının her hafta üç gün izin alma seçeneğine sahip olacağını duyurdu.

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        Tokyo Valisi Koike, Tokyo Metropolitan Meclisi'nin dördüncü olağan oturumunda yaptığı konuşmasında, "Çalışma tarzlarını esnek bir şekilde gözden geçireceğiz ve kimsenin doğum veya çocuk bakımı gibi yaşam olayları nedeniyle kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        Ülkede doğum oranlarının bu kadar düşmesinin bir nedeninin de fazla çalışma saatleri olduğu düşünülüyor. Tokyo'da planlanan bu uygulama, ülkenin doğurganlık oranının rekor seviyede düşük olduğu bir zamanda Japon çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için tasarlandı.

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        Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre, geçen yıl, hükümetin gençleri aile kurmaya motive etme çabalarını artırmasına rağmen, bir kadının ömrü boyunca beklenen çocuk sayısı yalnızca 1,2'ye düştü. Bir nüfusun istikrarlı şekilde büyümesi için bu sayının en az 2,1 olması gerekiyor.

        Tokyo Valisi ayrıca, ilkokulda çocuğu olan ebeveynlerin maaşlarının bir kısmından vazgeçerek işten erken çıkmalarını sağlayan bir uygulamayı da duyurdu. Koike, "Tokyo'nun, ülke için bu zorlu zamanlarda halkımızın hayatlarını, geçim kaynaklarını ve ekonomisini korumak ve geliştirmek için inisiyatif alma zamanı geldi" dedi.

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        1969'DAN BU YANAN EN DÜŞÜK ORAN

        Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW), geçen yıl Japonya'da yalnızca 727 bin 277 doğum kaydedildiğini bildirmişti.

        MHLW, bu sene ocak-haziran döneminde doğum sayısının 350 bin 74 olarak bildirdi. Geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 6 düşen bu sayı, 1969'dan beri "en düşük" olarak kayda geçti.

        4 GÜN ÇALIŞMA PROGRAMI

        Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan 4 Day Week Global tarafından koordine edilen haftada dört gün çalışma pilot programına 2022'de dünya çapında çeşitli şirketler katıldı.

        Denemelere katılan 10 çalışandan 9'undan fazlası dört günlük çalışma haftasına devam etmek istedi. Bunun kendilerine daha iyi geldiğini, fiziksel, ruhsal sağlık ve iş-yaşam dengesi sağladığını ve genel yaşam memnuniyetini artırdığını bildirdiler. Pilot programa katılan şirketlerin çoğunda çalışanların, stres, tükenmişlik, yorgunluk ve iş-aile çatışması gibi sorunların hepsinin azaldığı görüldü.

        Pilot programa katılan ülkelerden biri olan Singapur, tüm firmaların dört günlük çalışma haftaları veya kademeli saatler dahil olmak üzere çalışanların esnek çalışma düzenlemeleri taleplerini dikkate almasını gerektiren yeni yönergeler getirdi.

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