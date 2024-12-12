Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

COP, RUHSATSIZ TABANCE VE GPS TAKİP CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

218 BİN TL CEZA UYGULANDI

Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.