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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çakar ve siren sistemli araca 218 bin TL ceza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!

        Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi. Otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:08
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        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

        COP, RUHSATSIZ TABANCE VE GPS TAKİP CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

        218 BİN TL CEZA UYGULANDI

        Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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