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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Malmö 11'i - Futbol Haberleri

        Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Malmö 11'i

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:21
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

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        Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

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        Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

        4

        Avrupa Ligi'nde sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

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        17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

        İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

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        ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

        Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

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        Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

        Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

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        MALMÖ'NÜN SAKATLARI FAZLA

        İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

        Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.

        9

        AVRUPA'DA 324. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.

        10

        MALMÖ İLE İLK MAÇ

        Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

        11

        Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

        12

        İşte Okan Buruk'un Malmö karşısındaki muhtemel 11'i:

        13

        Muslera

        14

        Abdülkerim Bardakcı

        15

        Davinson Sanchez

        16

        Metehan Baltacı

        17

        Berkan Kutlu

        18

        Elias Jelert

        19

        Lıucas Torreira

        20

        Gabriel Sara

        21

        Dries Mertens

        22

        Yunus Akgün

        23

        Michy Batshuayi

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