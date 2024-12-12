Kahve fiyatlarında yeni rekor

Salı günü dünyanın en popüler kahve çeşidi olan Arabica kahvenin çekirdek fiyatı 3,44 doları aştı. Böylelikle Arabica kahvenin fiyatı bu yılın başından bu yana yüzde 80'den fazla arttı.

Öte yandan hazır kahvede kullanılan daha ucuz Robusta çekirdeklerinin maliyeti de bu yıl neredeyse iki katına çıkarken, fiyat Kasım ayı sonlarında metrik ton başına 5.694 dolara ulaştı.

Görsel: Associated Press Kahve satıcıları, dünyanın en büyük iki üreticisi olan Brezilya ve Vietnam'daki kötü hava koşullarının ardından mahsulün azalmasını öngörülüyor. Brezilya'nın önümüzdeki dönemde de sadece 34,4 milyon çuval birinci sınıf Arabica çekirdeği üretmesi bekleniyor ki bu yaklaşık 11 milyonluk bir düşüş anlamına geliyor. Bu, küresel kahve üretiminin 2025-2026 sezonu için talebin 8.5 milyon gerisinde kalmasına ve benzeri görülmemiş beşinci üretim açığı yılına işaret ediyor.

Bunlara bağlı olarak fiyatların da artmaya devam etmesi beklenirken ünlü kahve firmaları da benzer mesajlar veriyor. KAHVE DEVLERİNDEN ÖNLEMLER İtalyan kahve şirketi Lavazza, yaz aylarında kahve fiyatlarının 'çok yüksek' kalması ve tedarik zincirleri üzerindeki yoğun baskı nedeniyle 2025 ortasına kadar fiyatların düşmesinin pek mümkün olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz ay ise Nescafé ve Nespresso gibi önde gelen markaların sahibi olan Nestlé, daha yüksek çekirdek fiyatlarını telafi etmek amacıyla fiyatları artırmaya ve paket boyutlarını küçültmeye devam edeceğini söyledi. Ticaret dergisi Grocer'daki veriye göre, Nescafé Original hazır kahvenin fiyatı İngiliz süpermarketlerinde bile bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Nestlé konuya ilişkin "Her üretici gibi biz de kahvenin maliyetinde önemli artışlar gördük ve bu da ürünlerimizi üretmeyi çok daha pahalı hale getirdi. Daha verimli olmaya ve mümkün olduğunca artan maliyetleri karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Görsel: Associated Press "FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK" Uzmanlar fiyat artışlarının önümüzdeki yıl da ciddi şekilde artmaya devam edeceğini ifade ediyor. S&P Global Commodity Insights'ta kahve fiyatlandırma analisti olan Fernanda Okada, "Emtiaya olan talep yüksek kalırken, üreticilerin ve kavurucuların elindeki stokların düşük seviyelerde olduğu bildiriliyor. Kahve fiyatlarındaki artış eğiliminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

Kahve için son rekor, Brezilya'daki kar yağışı sonrası ardından 1977'de kırılmıştı. Bu kez ise dünyanın en büyük Arabica üreticisi, Ağustos ve Eylül aylarında 70 yılın en kötü kuraklığını yaşadı, ardından ise Ekim ayında yoğun yağışlar oldu. Bu da çiçekli ürünün solacağı endişelerine yol açtı. BBC'nin haberine göre iklim değişikliği küresel kahve endüstrisi için ciddi zorluklar yaratıyor. 2022'den itibaren yapılan bir araştırma, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltsak bile, kahve yetiştirmek için en uygun alanın 2050'ye kadar yüzde 50 oranında azalabileceği sonucuna vardı.