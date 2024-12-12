Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.118,45 %0,60
        DOLAR 34,8667 %-0,04
        EURO 36,8046 %0,46
        GRAM ALTIN 3.049,84 %0,12
        FAİZ 43,53 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,09 %0,95
        BITCOIN 100.543,00 %-1,05
        GBP/TRY 44,6123 %0,22
        EUR/USD 1,0525 %0,28
        BRENT 73,71 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 4.986,74 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kahve fiyatlarında yeni rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Kahve fiyatlarında yeni rekor

        Kuraklık ile birlikte uluslararası emtia piyasalarında kahve çekirdeğinin rekor seviyeye ulaşmasının ardından kahve fiyatları da yükseliyor. Uzmanlara göre yeni yılda 'sabah kahvesi' artık daha da pahalı hale gelebilir

        Giriş: 12.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Salı günü dünyanın en popüler kahve çeşidi olan Arabica kahvenin çekirdek fiyatı 3,44 doları aştı. Böylelikle Arabica kahvenin fiyatı bu yılın başından bu yana yüzde 80'den fazla arttı.

        Öte yandan hazır kahvede kullanılan daha ucuz Robusta çekirdeklerinin maliyeti de bu yıl neredeyse iki katına çıkarken, fiyat Kasım ayı sonlarında metrik ton başına 5.694 dolara ulaştı.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        Kahve satıcıları, dünyanın en büyük iki üreticisi olan Brezilya ve Vietnam'daki kötü hava koşullarının ardından mahsulün azalmasını öngörülüyor. Brezilya'nın önümüzdeki dönemde de sadece 34,4 milyon çuval birinci sınıf Arabica çekirdeği üretmesi bekleniyor ki bu yaklaşık 11 milyonluk bir düşüş anlamına geliyor. Bu, küresel kahve üretiminin 2025-2026 sezonu için talebin 8.5 milyon gerisinde kalmasına ve benzeri görülmemiş beşinci üretim açığı yılına işaret ediyor.

        Bunlara bağlı olarak fiyatların da artmaya devam etmesi beklenirken ünlü kahve firmaları da benzer mesajlar veriyor.

        KAHVE DEVLERİNDEN ÖNLEMLER

        İtalyan kahve şirketi Lavazza, yaz aylarında kahve fiyatlarının 'çok yüksek' kalması ve tedarik zincirleri üzerindeki yoğun baskı nedeniyle 2025 ortasına kadar fiyatların düşmesinin pek mümkün olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

        Geçtiğimiz ay ise Nescafé ve Nespresso gibi önde gelen markaların sahibi olan Nestlé, daha yüksek çekirdek fiyatlarını telafi etmek amacıyla fiyatları artırmaya ve paket boyutlarını küçültmeye devam edeceğini söyledi. Ticaret dergisi Grocer'daki veriye göre, Nescafé Original hazır kahvenin fiyatı İngiliz süpermarketlerinde bile bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Nestlé konuya ilişkin "Her üretici gibi biz de kahvenin maliyetinde önemli artışlar gördük ve bu da ürünlerimizi üretmeyi çok daha pahalı hale getirdi. Daha verimli olmaya ve mümkün olduğunca artan maliyetleri karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        "FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

        Uzmanlar fiyat artışlarının önümüzdeki yıl da ciddi şekilde artmaya devam edeceğini ifade ediyor. S&P Global Commodity Insights'ta kahve fiyatlandırma analisti olan Fernanda Okada, "Emtiaya olan talep yüksek kalırken, üreticilerin ve kavurucuların elindeki stokların düşük seviyelerde olduğu bildiriliyor. Kahve fiyatlarındaki artış eğiliminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

        Kahve için son rekor, Brezilya'daki kar yağışı sonrası ardından 1977'de kırılmıştı. Bu kez ise dünyanın en büyük Arabica üreticisi, Ağustos ve Eylül aylarında 70 yılın en kötü kuraklığını yaşadı, ardından ise Ekim ayında yoğun yağışlar oldu. Bu da çiçekli ürünün solacağı endişelerine yol açtı.

        BBC'nin haberine göre iklim değişikliği küresel kahve endüstrisi için ciddi zorluklar yaratıyor. 2022'den itibaren yapılan bir araştırma, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltsak bile, kahve yetiştirmek için en uygun alanın 2050'ye kadar yüzde 50 oranında azalabileceği sonucuna vardı.

        Perakende kahve fiyatlarının muhtemelen Brezilya dışındaki diğer pazarlarda da artması bunun da gelişmiş ülkelerdeki talebi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Yani kısacası işe gitmeden veya okula gitmeden uyanmak için alınan kahvelerin fiyatı bir süre daha acı olacak...

        * Haberin görseli Associated Press'ten ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kahve
        #Kahve fiyatları
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı