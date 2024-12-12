Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!

İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam (29), evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi.

DHA'daki habere ve iddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, Sağlam'ın evine geçti.

DUVARI ÖRÜP SIVA YAPTI

Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı. Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da eve geldiğinde, beyaz eşyaları, mobilyaları, halıları, küçük ev aletleri, avizeleri ve iki televizyonuna kadar tüm eşyasının çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.