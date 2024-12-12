35 yıldır tanıyorlardı! Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
İzmir'de, oturduğu evin duvarını balyozla kırarak bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu 29 yaşındaki Ahmet Sağlam'ın ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle aranan Faruk C., polis tarafından yakalandı. Faruk C.'nin polisteki ilk ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam (29), evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi.
35 YILDIR TANIYORLARMIŞ
DHA'daki habere ve iddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, Sağlam'ın evine geçti.
DUVARI ÖRÜP SIVA YAPTI
Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı. Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da eve geldiğinde, beyaz eşyaları, mobilyaları, halıları, küçük ev aletleri, avizeleri ve iki televizyonuna kadar tüm eşyasının çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli Faruk C.'nin önce Ankara'ya gittiğini ardından tekrar İzmir'e döndüğünü belirleyip saklandığı adresi tespit etti. Faruk C., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
"BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM"
Gözaltına alınan Faruk C., polisteki ilk ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu belirtip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi. Faruk C., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Faruk C. tutuklanırken olayla ilgisi olup, 3 Aralık'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılan G.C.'nin çaldığı eşyaların bir kısmı, sattıkları tespit edilen yerlerden alınıp sahibine teslim edildi.
EŞYALARI KAMYONET İLE TAŞIDILAR
Öte yandan, Faruk C.'nin çaldığı eşyaları kamyonet ile taşıması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşya yüklü kamyonun trafikte seyir aldığı anlar yer alıyor.