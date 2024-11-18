Elon Musk doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekti: "Avrupa ölüyor"

Doğum oranları ülkeler arasında hızla düşüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Wall Street Journal'da çıkan haberde, küresel doğurganlık oranının nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düştüğü ifade edilmişti.

"AVRUPA ÖLÜYOR"

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da sosyal medya hesabından Avrupa'daki doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaştığı grafikte "Avrupa ölüyor" ifadelerini kullandı.

İtalya'da 15 yılın en düşük seviyesine düşen doğum oranlarının ardından binlerce ilkokul okula gidecek çocuk olmadığı için kapatılmıştı.

11 çocuğu olan Elon Musk, zaman zaman doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda 'nüfus çöküşünün' küresel ısınmadan daha büyük bir sorun olduğunu dile getirmişti.

Bu sadece İtalya'da özgü bir durum da değil. Bir diğer Katolik ülke olan İspanya'da da doğum oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor.

İtayla Başbakanı Giorgia Meloni de aile odaklı bir kampanya başlatmış, doğum sayısını on yıl içinde yıllık yarım milyona çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Bu yılın başlarında Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis de "Çocuksuz bir ülke, gelecek arzusunu kaybeder" sözleriyle bu konuya dikkat çekmişti.

TÜİK'in Temmuz ayında paylaştığı rapora göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı, 1,51 çocuk ile dünya ortalamasının altında gerçekleşti.

İstikrarlı bir şekilde ulusal nüfusu korumak için her kadının 2,1 çocuğu olması gerekiyor. Buna doğurganlık yenileme oranı deniyor. Ancak AB'de bu eşiğin üzerinde doğurganlık oranına sahip tek bir ülke yok.

2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü.

İngiltere'de 2022 verileri kadınların ortalama 1,49 bebek sahibi olduğunu gösterdi; bu, 1960'larda elde edilen 2,6 oranından çok daha düşük. İlk kez, kadınların yarısı 30 yaşına çocuk sahibi olmadan geliyor. 2100 yılı için öngörülen oran ise 1.3.

Diğer yandan, Lancet tıp dergisinin Mart ayı raporunda, bu eğilimin 'şaşırtıcı bir sosyal değişime' yol açacağı ve 'düşen doğurganlık eğilimlerinin etkilerinin inanılmaz' olacağı ifade edildi.