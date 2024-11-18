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        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı

        Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Yıllık artış oranı, Haziran 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti

        Giriş: 18.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:13
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        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
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        Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Yıllık artış oranı, Haziran 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

        Ayrıntılar birazdan...

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