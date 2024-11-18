Galatasaray'da Zaha'ya kapılar kapalı!

Lyon'un çoğunluk hisselerine sahip olan Eagle Football Group'un başkanı John Textor yaptığı açıklamada “Sadece Lyon’a bakmamalısınız, aynı zamanda birçok kulübe sahip bir grup olduğumuz gerçeğini de görmelisiniz. Rakamlarımıza güveniyorum. Önümüzdeki birkaç ay içinde birkaç milyon dolar nakit yaratacağız." ifadelerini kullandı.