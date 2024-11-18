Galatasaray'da Zaha'ya kapılar kapalı!
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan ancak Fransa'da mutsuz olan Wilfried Zaha'ya kapılar bu sezon için kapalı.
Geçen yaz büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha umduğunu Fransa’da da bulamadı…
İstanbul’da lüks bir hayat yaşarken Fransa’da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu eski günlerini özlüyor.
Lyon’da 11’e girmekte zorlanan Wilfried Zaha geri dönmeye sıcak bakıyor.
Tecrübeli futbolcu Galatasaray’ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor.
Oynamadığında sorun çıkaran Zaha’nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.
Fransa’da mali sorunlarla boğuşan Lyon’un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Mali durumunun vahim bir noktaya ulaşması nedeniyle Lyon’a geçici küme düşme cezası verildi. Bunun yanı sıra kulübe transfer yasağı da getirildi.
Lyon'un çoğunluk hisselerine sahip olan Eagle Football Group'un başkanı John Textor yaptığı açıklamada “Sadece Lyon’a bakmamalısınız, aynı zamanda birçok kulübe sahip bir grup olduğumuz gerçeğini de görmelisiniz. Rakamlarımıza güveniyorum. Önümüzdeki birkaç ay içinde birkaç milyon dolar nakit yaratacağız." ifadelerini kullandı.
Eagle Football Group bünesinde Brezilya'da Botafogo, Belçika'da RVD Molenbeek ve İngiltere'de Crystal Palace takımları da bulunuyor.