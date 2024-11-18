Kraliyet Sarayı'nda hırsızlık alarmı: Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!

İngiliz Kraliyet Ailesi, Windsor Kalesi'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme damga vurdu. Maskeli hırsızlar, Prens William ve Kate'in çocuklarıyla uyuduğu sırada Windsor Kalesi'ne girdi.

Maskeli iki adam, güvenlik bariyerini kırıp 1,8 metrelik çiti aşarak Prens William ve Prenses Kate'in yaşadığı Adelaide Cottage'ın yakınındaki alana girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, o sırada William, Kate ve çocukları George (11), Charlotte (9) ve Louis (6), sadece birkaç dakika uzaklıktaki evlerinde uyuyordu.

Hırsızlar, çaldıkları kamyonetle Shaw Çiftliği'ndeki bir ahırdan ATV ve diğer çiftlik araçlarını aldıktan sonra izlerini kaybettirdi. Yetkililere göre, silahlı görevliler olay sırasında bölgenin halka açık girişlerinde devriye yapıyordu. REKLAM The Sun'a konuşan bir kaynak, maskeli hırsızların 'bir süredir Windsor Kalesi'ni izliyor' olabileceğini söyledi. Baskın sırasında Kral Charles İskoçya, Kraliçe Camilla'nın ise Hindistan'da olduğu belirtildi.