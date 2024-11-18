Şanlıurfa haberleri: Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Şanlıurfa haberleri: Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu! Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, 36 yaşındaki Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif yaşamını yitirdi, 28 yaşındaki eşi Fatma Kafadenk ise ağır yaralandı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.11.2024 - 09:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:06 facebook

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