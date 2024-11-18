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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, 36 yaşındaki Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif yaşamını yitirdi, 28 yaşındaki eşi Fatma Kafadenk ise ağır yaralandı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:06
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        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
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        Şanlıurfa'da kaza, Hilvan-Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Eczacı olan Ceyhun Kafadenk'in (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

        BABA VE OĞLU KAZA YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhun Kafadenk ve oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Ağır yaralanan Fatma Kafadenk ise Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğulun cansız bedenleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Fatma Kafadenk’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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