Narin cinayetinde 38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Tavşantepe köyünün çok uzak bir mesafeden görülmesi ilk görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

GÜRANLARIN EVİ VE OLAY YERİ NERESİ

İnsan görüntüsünün fark edilmeyecek kadar uzak mesafeden anlaşılabildiği görüntülerde, Narin Güran’ın çıktığı patika yol, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evinin hangi noktalarda olduğu merak edildi. Bazı yerlerde Narin’in çıktığı patika yol diye yayınlanan görüntülerde gösterilen bir kişinin Narin olduğu belirtildi. Ancak o görüntülerin insan görüntüsü değil araç olduğu ortaya çıktı. Gösterilen noktanın da Tavşantepe Köyü'nün aşağısında bulunan Çarıklı ve Eğertutmaz deresine doğru giden yol olduğu öğrenildi.

Salim Güran REKLAM PATİKA YOL VE ARİF GÜRAN’IN EVİ GÖZÜKÜYOR İyice incelendiğinde, Arif Güran’ın evi, ahırı ve Narin’in çıktığı patika yol bölgesinin olduğu nokta görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde en sağ üst tarafta okul, okulun hemen sol tarafından Narin’in çıktığı patika bölgesi ve üstte Arif Güran’ın ile ahır çatısı görülüyor. Nevzat Bahtiyar SALİM GÜRAN'IN EVİ GÖZÜKMÜYOR Dara 2 Üs Bölgesi'nin çektiği kamera görüntüsünde Arif Güran’ın evinin olduğu noktaya kadar olan alanlar yer alıyor. Arif Güran’ın evi tepe bölgesinde görülürken, Salim Güran’ın evi kamera açısında görünmüyor. Salim Güran ile Arif Güran evinin arasındaki yol da kamera açısında bulunmuyor.

Yüksel Güran GÖRÜNTÜLER İYİLEŞİTİRİLİRSE Kayıtlar, Narin’in patika yoldan 15.11’den çıktığı dakikadan itibaren başlayıp Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in bedenini Eğertutmaz deresine götürdüğü 15.49’a kadar olan bölümü içeriyor. Narin’in çıktığı patika yol ve Arif Güran’ın evi ile ahır bölgesindeki noktalar çok uzak ve bulanık görünüyor. Enes Güran Görüntüler iyileştirilip büyütüldüğünde Narin’in patika yoldan çıktığı anlara ulaşılabilme ihtimale de doğabilir. Ayrıca Arif Güran’ın evinin bölgesindeki hareketliliğin görülme ihtimali de ortaya çıkabilir.