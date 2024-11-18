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        Haberler Gündem Güncel Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak? | Son dakika haberleri

        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?

        Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler satışa çıktı. Hakkari'de 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı düşündüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:23
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.

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        Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

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        Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisi için şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

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        Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz." dedi.

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        İl dışından isteyenlere de hindileri gönderdiklerini söyleyen Kanmış, "Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

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        2023'TE YILBAŞI HİNDİSİNİN FİYATI NE KADARDI?

        Geçen sene canlı hindi fiyatları 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyordu. Kesilip temizlenmiş hindiler ise kilogramı 300-350 liradan satılıyordu. Bu yıl ise canlı hindi fiyatı 3 ile 4 bin lira arasında değişiyor.

        #yılbaşı hindisi
        #yeni yıl
        #Hindi fiyatları
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