Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasına dair bilmeniz gerekenler!

1929 yılında Türkiye’de Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde yapılan bir keşif, tarihçiler ve kartografya meraklıları için oldukça heyecan verici bir gelişme oldu. Osmanlı amirali Piri ibn Hacı Muhammed Reis’in imzasını taşıyan bu harita, 1513 yılında çizilmiş ve o dönemin dünyasına dair oldukça ayrıntılı bilgiler sunmuştur. 16. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbinde keşfedilen bu harita, Yeni Dünya’nın detaylı bir tasvirini yapan en eski haritalardan biri olarak kabul ediliyor.