Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasına dair bilmeniz gerekenler!
1929 yılında Türkiye'de yapılan bir keşif, Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya haritacılığına kattığı değeri gözler önüne serdi. Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritası, Amerika kıtasının detaylı bir tasvirini sunan en eski haritalardan biri olarak tarihteki yerini aldı. Bu harita, Osmanlıların ve dünya tarihçiliğinin önemli bir hazinesi olarak görülüyor. İşte detaylar!
1929 yılında Türkiye’de Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde yapılan bir keşif, tarihçiler ve kartografya meraklıları için oldukça heyecan verici bir gelişme oldu. Osmanlı amirali Piri ibn Hacı Muhammed Reis’in imzasını taşıyan bu harita, 1513 yılında çizilmiş ve o dönemin dünyasına dair oldukça ayrıntılı bilgiler sunmuştur. 16. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbinde keşfedilen bu harita, Yeni Dünya’nın detaylı bir tasvirini yapan en eski haritalardan biri olarak kabul ediliyor.
KOLOMB’UN KAYIP HARİTASI
Piri Reis, haritasını çizerken, Kristof Kolomb tarafından yapılan bir haritadan da yararlanmıştır. Bu, tarihçiler için büyük bir önem taşır, çünkü Kolomb’un kayıp haritasının izlerini taşıyan bu eser, Kolomb’un Amerika’ya yaptığı üçüncü seyahatten sonra oluşturduğu bilgilerle yeniden keşfedilmiştir. Kolomb’un 1498’de İspanya’ya gönderdiği ancak kaybolan bu haritası, Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritasında saklıdır.
PİRİ REİS KİMDİR?
Piri Reis, 15. yüzyılın sonlarında Gelibolu’da doğmuş ve Osmanlı’nın denizcilik tarihine adını yazdırmış bir komutandır. Ünlü amcası Kemal Reis’in yanında denizciliğe adım atan Piri Reis, Osmanlı donanmasında önemli görevlere yükselmiştir.
Piri Reis’in, Osmanlı donanmasında kazandığı tecrübeler ve geniş coğrafi bilgiler, onun dünya haritasını çizmesine büyük katkı sağlamıştır. Piri Reis, sadece bir haritacı değil, aynı zamanda “Kitab-ı Bahriye” (Deniz Kitabı) adlı seyir rehberini de yazmış bir bilim insanıdır.
PİRİ REİS HARİTASININ ÖZELLİKLERİ
Piri Reis’in haritası, modern bir portolan haritası olarak kabul edilir. Harita, merkezinde kurgusal bir odak noktası üzerine çizilmiştir ve dünya kıyılarının yanı sıra yeni keşfedilen bölgelerin adalarını oldukça ayrıntılı ve doğru bir biçimde tasvir eder.
Çeşitli bölgelerden aldığı bilgileri birleştirerek oluşturduğu bu haritada, sadece Avrupa ve Afrika’nın değil, aynı zamanda Amerika kıtasının kıyıları da yer alır. Bu yönüyle, harita dünyanın geniş kapsamlı bir tasvirini sunar ve Osmanlı İmparatorluğu’na dünya haritacılığı açısından büyük bir katkı sağlar.