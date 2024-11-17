Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar

        Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, internetin viral videolarından birinin kahramanı, müzisyen Mustafa Acar! Şarkı söylerken babaannesinin "Namaz kıl evladım" telkiniyle profesyonel müzik serüveninin henüz başında engellere maruz kalan Acar, 'dış etkenlerden' yılmadı ve profesyonel müzik kariyeri inşa etti. "Sigara", "Beni Bırakma" ve "Sevilmedik" teklileriyle öne çıkan Acar, videonun hikayesini, hayallerini ve müziğe bakışını aktardı.

        Giriş: 17.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta henüz amatör müzik kariyerinin başındayken şöhreti tadan birini; Mustafa Acar'ı konuk etti.

        Mustafa 23 yaşında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İşletme bölümünden mezun. Kendi deyimiyle, okumakla pek arası yok ancak müzik kariyerinde oldukça üretken.

        Hepimiz Mustafa Acar'ı 5 yıl önce viral olmuş bir videosuyla tanıdık. Kahraman Deniz'in 2018 yılında çıkardığı "Böyle Sever" adlı eseri evindeki bir kamera karşısında söyleyen Mustafa, odaya babaannesinin girmesiyle bir an odak sorunu yaşasa da profesyonelliğini bozmadan şarkıyı söylemeye devam ediyor. Video akmakta. Ve sonra sevgili babaannesinin, "Namaz kıl önce namaz, illa ki namaz, çünkü farz bize" sözlerini duyuyoruz. Mustafa, "Tamam" diyerek videoyu kapatıyor. Bu 26 saniyelik şaheser, zihinlerimizin bir köşesinde ilk günkü güncelliğinde yaşamaya devam ediyor.

        REKLAM

        Yüz binlerce kez izlenen, paylaşılan, sohbeti edilen bu videonun ardından Mustafa kendi YouTube kanalında bir video paylaşımı daha yapıyor: "Böyle Sever - Babaannesiz Cover"

        425 bin kez izleniyor bu video.

        Zaten röportajımızın öncesinde, sırasında, arasında ve sonrasında; yani Mustafa ile tüm çekim sürecinde ne kadar pozitif bir insan olduğunu gördüm. Ancak çıkardığı beş şarkı melankolik, biraz puslu şarkılar. Bunun sebebi olarak Mustafa, günlük hayatında hiç hareketli bir şarkı dinlemediğini gösteriyor.

        Şarkılarının sözlerini ve müziklerini kendi yapan Mustafa'yı kısa bir süre içinde bir rap şarkısıyla dinleyeceğiz. Güçlü bir meydan okuma olacağına eminim.

        Gitar çalmayı kendisi öğrenen, sevdiği şeyin peşinden disiplinle giden, muzip, pozitifliğiyle çevresine neşe saçan Mustafa'nın kariyerini ilgiyle takip edeceğiz...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #müzik
        #z frekansı
        #Mustafa Acar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi