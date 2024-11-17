Okan Buruk, HT Spor'da anlattı: Böyle bir forvet üçlüsü kimsede yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında HT Spor'da %100 Futbol Özel yayınında soruları yanıtlıyor. Başarılı teknik adam, Süper Lig'den Avrupa'ya, kariyerinden, hedeflerine kadar birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulunuyor.

Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen soruyor, Okan Buruk yanıtlıyor.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "İlk milli maçım Rıdvan Hoca ileydi, Rıdvan Hoca'nın da son maçıydı. Doğma büyüme İstanbulluyum ama annem babam Trabzonlu. Gende var." 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Benim son milli maçım, Okan hocanın ilk milli maçıymış."



🗣️ Okan Buruk: "Sağdan gidecek yer yoktu, hem Rıza hoca var hem Rıdvan abi var hem de ben varım." (Gülerek) pic.twitter.com/NRzIXoP3pi — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 ACUN ILICALI İLE TARTIŞMASI "Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal." 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Mesela Okan Buruk ile Acun Ilıcalı arasında bir demeç savaşı oldu. Kendilerine yakışır sertlikte ve nezaketteydi."



🗣️ Okan Buruk: "Kazanmak, kaybetmek olan her yerde bunlar olacak. Bu da gayet normal." pic.twitter.com/vGQzEfniIc — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 TOTTENHAM MAÇI PLANI "Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ben ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamız gereken bir maç olacağını düşündüm. Bir hafta önce Beşiktaş maçında 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı ama diğer maçta da Sallai yok ama ben Mertens ile başlayacağım dedim. 3-4-1-2 mi yapayım 3-5-2-3 mi yapayım diye düşündüm. Oyun içinde Mertens merkez üçlüye kırılıyor."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Okan Buruk: Ben ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamız gereken bir maç olacağını düşündüm. Bir hafta önce Beşiktaş maçında 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı ama diğer maçta da Sallai yok ama ben Mertens ile başlayacağım dedim. pic.twitter.com/PWN1F1axqu — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "ÇOK OFANSİF BİR ÜÇLÜ OYNUYORUZ" "Rakibin 4'lü savunmaya karşı hiç oynamamıştık. Hep 3'lü savunmaya karşı yani 3-4-3 oynayan takıma karşı biz çok rahat 3-4-3 yerleşip oynuyorduk. Davinson'u merkezde kullanıyorduk, Kaan'ı sağda kullanıyorduk. Tottenham maçında Son var diye Davinson'u kenarda kullandık. Samsunspor maçında da benzerini yaptık onlar da 4'lü savunma oynuyor. Orada da Davinson'u sağda kullandık. Bazen 4'lü bazen 3'lü gibi kurduk iki sistemi kullandık orada. Takım boyunu kısaltmazsak daha çok zorlanıyoruz tabi. Aslında yani Türkiye'de 3'lü oynamaya garip bakıyorduk. Hatırlarsınız Fenerbahçe'de Perreira 3'lü oynuyordu Jesus büyük maçlarda 3'lü oyandı. 3'lünün tabi farklı şeyleri var. Biz tabi Barış ve Yunus'la oynadığımız için çok ofansif bir üçlü oynuyoruz. Savunma yönleri daha kötü olan oyuncular biraz orta saha merkezi tutuyor öyle oynadığımız zaman. Mesela Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu çok çalıştık orada ama diğer maçlardan önce çok çalışma şansımız olmuyor devamlı maç oynadığımız için."

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🎙️ Okan Buruk: Son gibi bir oyuncu olduğu için Sánchez'i sağda kullandık. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluk vardı ve çalışma şansımız oldu. pic.twitter.com/nZ1uq3BBVd — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "GUARDIOLA'YI BEĞENİYORUM" "Çok farklı şeyler var artık. Eskiden çok az yabancı vardı. Şöyle dünyada böyle farklı gelen Guardiola bana çok farklı geliyor. Tarzını beğeniyorum. Yani hep bir şey buluyor, icat ediyor... Şimdi tıkandı mesela son 4 maçını kaybetti, tıkandı bir şeyler yapacak şimdi farklı bir şey yapacaktır." 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Okan Buruk: Guardiola'nın tarzını beğeniyorum. 4 maç kaybettikten sonra şimdi yeni bir şey icat edecek. pic.twitter.com/5GGElMQZnv — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "YAZARAK VERMEK DAHA DOĞRU OLUYOR" "Oyuna giren oyuncuya söylüyorsun, unutuyor. Yazarak vermek daha doğru oluyor. Unutabiliyorlar. Süper Kupa maçında onu yaşadık. Zaha'ya onu söyledim. Sanki onu suçluyormuşum gibi oldu. Oyuncuya söylüyorsun içeri iletsin diye."

5-0'LIK BEŞİKTAŞ MAÇI "Ağır bir sonuçtu. İyi mi? Kötü oldu benim için. Hazır olmadığımızı biliyordum, milli takımdan gelen oyuncular 1 hafta antrenman yaptı, maça çıktı. Şanssız da bir maçtı. İlk yarıda 1-0, hep biz atacakmışız gibi gitti maç. İkinci yarı 2. gol, 3. gol, kırmızı kart, dağıldık." "HOCA KOVDURAN OYUNCU" "Apoletin, bir yerde sana kredi verir. Devamı aslında oyuncunun sana güvenmesine, inanmasına gidiyor. Adil davranmak da önemli. Her zaman yüzde 100 adil olamazsın. Herkese yüzde 100 adil davranıyorum diyemezsin. Antrenman performansı kötü olan oyuncuyu oynatabilirsin, oyuncunun maç performansını bilirsin, maç oyuncusudur. Antrenmanda iyi olup maçta kötü olan vardır, hoca kovduran oyuncu derler."

"ICARDI FİT HALİYLE ÇOK AZ OYNADI" "Icardi çok sakatlıkla oynadı hep sakat sakat oynadı. Böyle fit haliyle gerçekten çok az oynadı bizde. Hep toparlıyor bir yerden sakatlanıyor bu sene de öyle tam toparladı Adana Demirspor maçı arka adalesinde sakatlandı. Ondan sonra bir sakatlık diğer sakatlığı getiriyor." 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Okan Buruk: Icardi fit haliyle çok az oynadı. Toparlamak üzere olduğu her an yeni sakatlık yaşadı. pic.twitter.com/a4wJUVXSIM — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "OSIMHEN SEZON SONUNA KADAR KALACAK" "Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu aslında. Karar veren oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek ya da teklifi değerlendirip değerlendireceğine karar verecek olan oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi. "

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Okan Buruk: Victor Osimhen sezon sonuna kadar burada kalmak istediğini söyledi. Sözleşmesindeki maddenin önemi yok, o burada kalmak istiyor. pic.twitter.com/Jk1BZPTxvS — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 OSIMHEN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI "INTERLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM" "Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: Osimhen transferi ne kadar sürede bitti?



🗣️ Okan Buruk: Başta bana gerçekçi gelmedi. Adana maçından sonra görüştük, 1 günde transfer gerçekleşti. pic.twitter.com/CFmMtOxiPB — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "GERÇEKÇİ GELMEDİ İLK BAŞTA" "Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti." ICARDI, OSIMHEN GELİRKEN NE DEDİ?

"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8): Osimhen transferi öncesi Icardi ile iletişime geçtiniz mi?



🗣️ Okan Buruk: Victor Osimhen'e oyuncular da inanamadı. Mertens de Icardi de takıma çok şey katacağını söyledi. pic.twitter.com/zOtuMaZ8wO — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "SARA İÇİN ÇOK YÜKSEK PARALAR TALEP EDİLMİŞTİ" "Sara bizim Nisan ayında... Mart-Nisan gibi çalışmalara başladık bu sezonla ilgili oradaki geniş listemizde bizim Emre Utkucan ve ekibinin hazırladığı listede yer alan bir oyuncuydu. Orada çok net bir sıra yoktu. Orada 8 numara oynuyordu. Ben mesela Norwich'in kiralık oyuncu departmanına bakan biri vardı onunla da konuşmuştuk. O mesela 6 oynuyor 8 oynuyor 10 oynuyor ve kanatlarda oynuyor demişti. Ortalama koşu mesafesi 13 kilometre demişti. Yani biz Sara'nın kulübüyle çok önceden görüşmeye başlamıştık ama çok yüksekten geldiler. Aslında şu anda aldığımız paralara belki çok yüksek diyorlar ama kulübü çok yüksekten geldi. Çalışkan ve çok profesyonel bence Brezilya Milli Takımı'na aday bir futbolcu Sara."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Gabriel Sara, bence çok değerli bir oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na aday görüyorum."



🗣️ Okan Buruk: "Gabriel Sara için başta daha yüksek paralar talep edilmişti. Çalışkan ve genç bir oyuncu bence de oraya aday." pic.twitter.com/rAzcfYPmZy — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 ZAHA, TETE VE NDOMBELE TRANSFERLERİ "Kağıt üstünde geçen sene Ziyech ve Zaha'yı almaz mısınız? Alırsınız, yani sezon başı bu tür önemli oyuncuları. Tete daha genç Tete bizim için yatırım gibi yaşı genç serbest statüde geliyor. Yine Davinson önemli bir transferdi bence. Davinson'u aldık. Ndombele bence çok iyi bir oyuncu bu sene de çok iyi oynuyor. Ndombele bizde sezon başı yapmadan gelmişti daha sonra birkaç maç oynadı ama takımın şeyini hiç bozmadı. İyi bir insandı ve iyi bir oyuncuydu."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Kağıt üstünde geçen sene Ziyech ve Zaha'yı almaz mısınız? Alırsınız, Tete de biraz yatırım amaçlıydı. Keza Davinson önemli bir transferdi. Ndombele de iyi bir insan ve iyi bir oyuncuydu aslında." pic.twitter.com/n7pAhSvhur — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR" "2 maç azaldı geçen seneye göre. Eskiden böyle senede 7-8 mağlubiyet alıp şampiyon oluyordun. Şimdi her maçı kazanmamız gerekiyor diye sahaya çıkıyoruz. Eskiden maça çıktığımızda nasıl olsa kazanırız şeyi vardı ama şimdi artık Galatasaray için de Fenerbahçe için de Beşiktaş için de Trabzonspor da aynı şekilde her maçı kesin kazanmamız gerekiyor. Maç maç gidiyoruz bu da kazanma sayılarımızı artırdı."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Eskiden 7-8 mağlubiyetle şampiyon olunuyordu. Şimdi her maçı kesin kazanmamız gerekiyor diye sahaya çıkıyoruz." pic.twitter.com/bhxBZx3jf7 — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "TOTTENHAM 10 KİŞİ KALMASA DAHA İYİ OLACAKTI" "Tottenham 10 kişi kalmasaydı daha iyi olacaktı bizim için. Benim zamanıma da bakıyorum şimdiye de bakıyorum bu kadar önemli bir takıma karşı... İnsanlar şunu da söyleyebilir yani full ilk 11'i ile çıkmadı diyebilir ama yine oyuncu kalitesi olarak çok üst düzey oyunculara sahipler. Son'la başladı Maddison'la başladı. Böyle bir rakibe karşı inanılmaz üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum gözümün içi gülüyor. Bence ülkeyi psikolojik olarak yukarı çektik."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Tottenham, 10 kişi kalmasaydı daha iyiydi. Böyle bir rakibe karşı inanılmaz üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Bence ülkeyi psikolojik olarak yukarı çektik." pic.twitter.com/ubYeW4dLqK — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "ICARDI'Yİ ZEMİN SAKATLADI DİYEMEYİZ" "Zemin sakatlamadı tabii ki... Fiziksel şartlar orada en iyi şeyinde değildi Icardı. Son haftası onun için zor geçen bir haftaydı. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz. Bizim stadın biraz zemini zor çok kapalı olmasından dolayı. Başkanımıza ve yönetim kuruluna da teşekkür etmek lazım. Zemin için de yeni yatırımlar yapıldı, makineler yenilendi. Bu sene mesela çimlere hastalık geldi, toparlamaya çalışıyorlar. Bundan sonra daha da iyi olacaktır."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Icardi'yi direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz. Son haftası da biraz onun için zor geçmişti. Zemin için de yeni yatırımlar yapıldı, makineler yenilendi. Bu sene mesela çimlere hastalık geldi, toparlamaya çalışıyorlar." pic.twitter.com/tBqD8XQOEf — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 JELERT TRANSFERİ "Biz genç bir oyuncu aldık 2003 doğumlu, potansiyelli bir oyuncu Jelert. Orada yarışıyor forma için girdiği maçlarda iyi oynadığı maçlar da oldu. Tabii ki onu oynatacağız, ilk 11'de de oynatacağız. Bize karşı da oynamıştı daha önce Danimarka Milli Takımı'nda da oynadı. Bu yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çok maça çıktı. Orada bir yarış var." 📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Elias Jelert, potansiyelli bir oyuncu ve forma için yarışıyor. Onu oynatacağız. Bu yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çok maça çıktı." pic.twitter.com/NG8BLzgLwB — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "OYUNU DOMİNE EDEN BİR TAKIMIZ" "Oyunu domine eden bir takımız. Topa sahip olmamız, pozisyon sayımız, gol sayımız yüksek bu beni tabii ki mutlu ediyor ama daha az gol yememiz gerektiğini de biliyorum. Rigas'tan 2 gol yedik Elfsborg'dan 3 gol yedik baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde çok gol yedik. Ligde belki az pozisyon vermiş olabiliriz ama Avrupa Ligi'nde rakiplerin gole çevirme yüzdesi daha fazla. Rigas'tan 2 gol yememiz onu da yememeniz gerekiyordu."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Oyunu domine eden, topa sahip olan, pozisyonu ve gol sayısı yüksek bir takımız. Bu beni mutlu ediyor ama bir yandan daha az gol yememiz gerektiğini biliyorum." pic.twitter.com/jXciPz4AbN — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN KİRALADIK" "Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum." "KÜÇÜK DÜŞÜNEMEYİZ" "Bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik, sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizinde biri Boey'i sattık, Angelino'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar... Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik."

"HAKEME YÖNELİK BİR TAVSİYEYDİ" "Orada 'Bir daha buraya gelecek misin stadyumdan' çok, hakeme yönelik bir tavsiye. İlk büyük maçıydı hakemin. Biraz orada onu şey yaptım. İkinci büyük maçı Trabzonspor - Fenerbahçe maçıydı. Performans olarak yapamadı. Çok erken oldu. Öyle bir maçın verilmesi erkendi. Saygı ve sevgi duyuyorum. O maça çıkmadan önce koridorda 'İyi yönet, rahat ol' dedim, çok daha güçlü olmaları, özgüvenleri artmalı."

"MUSLERA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR" "Muslera bence insan olarak da çok seviyorum çok iyi bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de bırakmayı düşünüyordu ama biz onun devam etmesini istedik bu sene de birinci önceliğimiz Muslera'ydı. Fiziksel olarak çok çalışkan ve çok hazır. Performansında hiçbir değişiklik görmüyorum ben seneye de devam etmesini isterim. O tür oyuncular çok önemli oluyor."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ @sinecakir: "Muslera, bu sezon biraz eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?"



🗣️ Okan Buruk: "Kendisini ben insan olarak seviyorum. Geçen sene de bırakmayı düşünüyordu ama biz devam etmesini istedik. Bizim birinci önceliğimiz hep onunla devam etmek." pic.twitter.com/ffSvnxjPYO — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "LİGİ KAZANMAMIZ ŞART" "Hem üçüncü şampiyonluk üst üste hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk birinci hedefimiz bu. Gerçekçi olmak lazım bence her türlü ligi kazanmanız gerekiyor. İkisinde de aynı derecede yarışıyorum ama ligi kazanmanın şart olduğunu düşünüyorum. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Birinci hedefiniz Avrupa mı lig mi?"



🗣️ Okan Buruk: "Bu sene bizim için önemli. İkisinde de aynı şekilde yarışıyorum ama ligi kazanmanın şart olduğunu düşünüyorum." pic.twitter.com/1hwUUTnQ6S — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 ROMA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ? "En çok nerede olmak istersin desen herhangi bir teknik direktöre, Premier Lig dersin. İtalya benim için İtalyanca bildiğim için avantaj. Orası da bir yol. Benim bir konuşmam olmadı. Benim zaten yok. Galatasaray'dan bu dönemde öyle bir şey olsa bile ayrılmam. Direkt olarak bana gelen bir şey var. Endirekt var mı bilmiyorum."

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🗣️ Okan Buruk: "Her teknik adam Premier Lig'de olmak ister. Roma'dan teklif almadım, zaten bu dönemde Galatasaray'dan ayrılıp gitme durumum olmaz." pic.twitter.com/ofKWSawlc6 — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "SON 5 SENEDE FENERBAHÇE 1-2 KEZ ŞAMPİYON OLABİLİRDİ" "Son 5 senede 4 farklı takım şampiyon oldu. Her şey sahada oluyor. Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş da kazandı. 1-2 tanesinde Fenerbahçe kazanabilirdi. Hatalar yapmasa... Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene sahasında Sivas'a kaybetti, son maça lider çıkabilirdi. 34-36-38 haftalık periyotları, hak etmeyen kazanamaz. 1-2-3 maç dersiniz ama ben o anlamda katılmıyorum. Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese de saygı duyuyorum. PlayStation oynuyorsun orada bile kavga çıkıyor. Tavlada bile zar geliyor diyorsun. Kaybeden, kazananı alkışlamıyor. İnsani duygumuz var. Hep bir şey arıyoruz. Ben inanmıyorum. Hakem bir kez size 3 puan kazandırabilir, birine 3 puan kaybettirebilir. Bir maç kazandırır, diğer maç kaybettirir. Lehinize aleyhinize hatalar yapılabilir, bu her takıma böyle. O yüzden buna inanmıyorum. Futbolun en güzel yanlarından biri bu konuşmalardır. Bence gözümüzü kapatıp işimize odaklanmamız gerekiyor."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Her şeyin sahada olduğunu düşünüyorum. Son beş senede dört farklı şampiyon çıktı, bunlardan birini Fenerbahçe de kazanabilirdi. Hak eden takım 36 haftayı önde götürür. Kaybeden taraf genelde bir şey bulmaya çalışıyor." pic.twitter.com/vucSHDameV — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 MOURINHO SÖZLERİ "Jose Mourinho'yu dünyadan biliyoruz. Ne yapıp yapmayacağını da çok iyi biliyoruz, değişik ve renkli bir karakter. Premier Lig'de de kavgaları var. İtalya'da birçok maç saha kenarından hakemlerin kart gösterdiği oldu. Avrupa Ligi'nde kart gördü. Özel ve çok önemli, değerli bir teknik direktör. Teknik direktör isimlerini saydığınızda en önemlilerden biri o. Onu tanıyıp analiz etmek gerekiyor. Her dediği, söylediği gibi değil, stratejik. Ben daha kendimde çizgimde kalmayı seven biriyim. Hepimiz çok değerliyiz futbolun içinde teknik adamlar, futbolcular, taraftarlar. Zevkli yanı da bu işin içindeki çekişme, şaka, espri..."