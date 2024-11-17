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        Haberler Spor Transfer Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programına konuk oldu. Tecrübeli hoca, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 20:49 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:01
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        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol'un konuğu oldu.

        Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde yayınlanan programda, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen sordu, Okan Buruk yanıtladı. Tecrübeli hoca, Victor Osimhen'in transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte Buruk'tan Osimhen açıklaması:

        Victor Osimhen sezon sonuna kadar burada kalmak istiyor. Devre arasında çıkış maddesi var ama oyuncu bizimle kalmak istiyor. Gidip gitmeyeceğini karar verecek olan oyuncu, o da burada kalacağını söylüyor. Gelirken de sezon sonuna kadar kalacağını söyledi.

        Yıldız golcünün transfer sürecini anlatan Buruk, "George Gardi bize söyledi fakat ilk başta çok inandırıcı gelmedi. Adana Demirspor maçının ardından görüştük daha sonra transfer komitesiyle değerlendirirdik. Başkanın da onayının ardından transfer 1 günde gerçekleşti. Mertens ve Icardi'ye de danıştık. Onlarda, Osimhen'in çok iyi oyuncu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Icardi, Napoli'nin Osimhen'i bırakmayacağını düşündüğünü söyledi. Icardi ve Osimhen ile ilk görüşme yaptığımda da çift forvet oynatacağımı söyledim.

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