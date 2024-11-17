Osimhen şaşkınlığını gizleyemedi: Bu kadarını beklemiyordum

"BANA MİNNETTARLIKLARINI GÖSTERİYORLAR"

Ne zaman bir restauranta gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum.