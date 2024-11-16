Türkiye: 0 - Galler: 0 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri BŞB Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup'taki puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaparak takibini sürdürdü.

Milliler, salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ ise İzlanda'yla karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.

Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.

Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.

Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.

Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

DOĞUCAN HASPOLAT İLK KEZ KADRODAYDI

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Haspolat mücadelede süre alamadı.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.

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Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

KAYSERİ'DE TRİNÜNLER DOLDU

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.

Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

SAKATLIKLAR MİLLİ TAKIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.

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Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Kasımpaşa'nın yıldızı Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi.