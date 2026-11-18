Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde 108,85 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri gelirinin yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktığını bildirdi.

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Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Şirketin kârı 2 katına çıktı

Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 105 artarak 65,3 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net kârı geçen mali yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,3 dolardan 2,7 dolara çıktı.

Şirketin bilanço açıklamasında, mali yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 227,3 milyar dolarlık bir bütçe bulunduğu aktarıldı.

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Nvidia'nın bir sonraki üç aylık nakit temettü ödemesi olan hisse başına 25 senti 2 Aralık itibarıyla kayıtlı hissedarlarına 23 Aralık'ta ödeyeceği bildirildi.

"Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor"

Nvidia'nın geçici CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin gerçek bir ivme yakaladığını bildirdi.

Şirketin Vera Rubin platformunun hızlı ve etkileyici bir başlangıç ​​yaptığını belirten Kress, "Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor ve hedeflerimiz hiç olmadığı kadar büyük." ifadesini kullandı.

Huang'ın görevinden ayrılma süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji yöneticisi, Huang’ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 190 binden fazla imza toplandı.