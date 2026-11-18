FBI, siber suçluların ve "devlet destekli bilgisayar korsanlarının" dünya genelindeki kuruluşlara yönelik saldırıları otonomlaştırmak için yapay zeka destekli bir sızma testi (penetrasyon testi) aracı olan ARTEX'i kullandıklarını bildirdi.

Siber korsanların bu konuda önemli ölçüde hız kazandığına dikkat çeken FBI yetkilileri, ARTEX'in "ilk hedeflemeden ayrıcalıklı erişim elde etmeye kadar geçen sızma sürecini üç saatten kısa bir süreye indirebildiğini" belirtti.

Kurumun 13 sayfalık açıklamasında, "Bu araç ekim ayında, Microsoft 365 müşteri ortamlarını açığa çıkaran ve 2 bin 250'den fazla alt kullanıcı ortamına yönelik kimlik doğrulama girişimlerini içeren ConnectWise tedarik zinciri saldırısında kullanıldı." ifadelerine yer verildi.

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Uyarı niteliğindeki açıklamada, bazı örneklere de yer verilerek Güney Koreli bir finans kurumuna karşı yürütülen ve yaklaşık 67 bin kişiye ait kişisel bilgileri ifşa ettiği bildirilen bir siber saldırıya dikkat çekildi.

FBI yetkilileri, söz konusu saldırıda hangi ortamların ihlal edildiğini açıklamazken, bilgisayar korsanlarının en az Ağustos 2026'dan bu yana "finansal hizmetler, devlet kurumları, teknoloji, savunma, yarı iletkenler, enerji, sağlık, üretim, telekomünikasyon ve hukuk gibi pek çok farklı sektörde" ARTEX'i kullandığını kaydetti.

Açıklamanın devamında, "FBI, kuruluşları, özellikle internete açık uygulamalar, self-servis portallar, bulut altyapısı ve ortak tedarikçi sistemleri işleten kuruluşları, ARTEX destekli saldırıların olasılığını ve etkisini azaltmak için önlemler bölümündeki önerileri uygulamaya teşvik etmektedir." uyarısı yapıldı.