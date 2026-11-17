Yapay zeka, insan müdahalesi olmadan siber saldırı geliştirdi
Google Siber Tehdit İstihbaratı Grubu, ilk kez bir tehdit aktörünün güvenlik açıklarını tespit etmek ve bunları istismar edecek saldırı yöntemleri geliştirmek için insan müdahalesi olmadan çalışan bir yapay zeka ajanı kullandığını belirledi. Rapora göre yapay zeka, siber saldırıların farklı aşamalarını otomatikleştirirken, yabancı kaynaklı etki operasyonlarında da 100 binden fazla sahte hesabın yönetilmesine yönelik platformların geliştirilmesinde kullanılıyor.
Google Siber Tehdit İstihbaratı Grubu (GTIG - Google Threat Intelligence Group), dördüncü çeyrek AI Threat Tracker raporunu yayımladı.
GTIG, ilk kez bir tehdit aktörünün insan müdahalesi olmadan güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu açıklardan yararlanmaya yönelik saldırı yöntemleri geliştirmek için bir yapay zeka ajanı kullandığını gözlemledi.
Bu bulgu, siber saldırıların yaşam döngüsünde önemli bir değişime işaret ediyor. Yapay zeka, daha önce uzmanlık gerektiren ve deneyimli kişiler tarafından yürütülen görevlerin giderek daha büyük bir bölümünü üstlenerek, kamuya açık bir güvenlik yamasından hareketle ilgili güvenlik açığını istismar etmeye yönelik bir saldırı girişimi geliştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltıyor.
Öne Çıkan Bulgular