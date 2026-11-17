Google Siber Tehdit İstihbaratı Grubu (GTIG - Google Threat Intelligence Group), dördüncü çeyrek AI Threat Tracker raporunu yayımladı.

GTIG, ilk kez bir tehdit aktörünün insan müdahalesi olmadan güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu açıklardan yararlanmaya yönelik saldırı yöntemleri geliştirmek için bir yapay zeka ajanı kullandığını gözlemledi.

Bu bulgu, siber saldırıların yaşam döngüsünde önemli bir değişime işaret ediyor. Yapay zeka, daha önce uzmanlık gerektiren ve deneyimli kişiler tarafından yürütülen görevlerin giderek daha büyük bir bölümünü üstlenerek, kamuya açık bir güvenlik yamasından hareketle ilgili güvenlik açığını istismar etmeye yönelik bir saldırı girişimi geliştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltıyor.

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Öne Çıkan Bulgular