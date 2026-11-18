Ezgi Mola ve Yaşar Çağlak ilk kez objektiflere yansıdı
Oyuncu Ezgi Mola, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü Yaşar Çağlak'a kaptıran Mola, sevgilisiyle Etiler'deki bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 07:33 Güncelleme:
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İşletmeci Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan sonra adı biriyle anılmayan Ezgi Mola, aşk orucunu bozdu. Mola'nın gönlünü Yaşar Çağlak'a kaptırdığı ortaya çıktı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ezgi Mola, yeni sevgilisiyle Etiler'deki bir mekandan çıkarken ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.
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İkili, hızlı adımlarla kendilerini bekleyen otomobile yöneldi. Mola ve Çağlak, daha sonra oradan ayrıldı.
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Öte yandan Ezgi Mola, 4 yıllık birlikteliğin ardından 2023'te Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Ancak ikili, 2025 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.
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Anlaşmalı olarak boşanan Mola ve Aksakallı, çocukları için sık sık bir araya geliyor.
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