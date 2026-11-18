Türkiye'de çalışmayan yabancı yatırımcıların ikamet izni alabilmesine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, belirlenen yatırım şartlarını sağlayan yabancılara ve aile bireylerine 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31'inci maddesi kapsamında hazırlanan düzenleme, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen tutarlarda yatırım yapan gerçek kişileri kapsıyor.

Karara göre, en az 150 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl süreli ikamet izni verilebilecek. Yatırım tutarının en az 200 bin dolar veya karşılığı dövize ulaşması halinde ise 5 yıl süreli ikamet izni alınabilecek.

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Düzenlemeden yatırımcıların yanı sıra yabancı eşleri ile kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı çocukları da yararlanabilecek.

MEVDUAT, DEVLET TAHVİLİ VE YATIRIM FONLARI KAPSAMDA

İkamet izni için gerekli yatırım şartları farklı finansal araçlar üzerinden yerine getirilebilecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırılan mevduatın, ikamet izni süresinin yarısı boyunca hesapta tutulması gerekecek. Bu şartın yerine getirilip getirilmediği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek.

Devlet borçlanma araçlarını satın alan yatırımcıların da bu araçları ikamet izni süresinin yarısı boyunca ellerinde tutmaları gerekecek. Bu şart Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

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Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları da düzenleme kapsamına alındı. Söz konusu payların ikamet izni süresinin yarısı boyunca tutulduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek.

Bireysel emeklilik sistemi üzerinden yatırım yapacak yabancıların ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen emeklilik planlarına dahil olması ve katkı paylarını sistemde ikamet izni süresinin yarısı boyunca tutması gerekecek.

TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKI SAĞLAMIYOR

Düzenleme kapsamında verilecek ikamet izinleri, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmeyecek. Dolayısıyla bu kapsamda yatırım yaparak ikamet izni almak, doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı sağlamayacak.

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Karar kapsamındaki yabancılara sunulacak hizmetler ve diğer işlemlerin usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme, yayımlandığı 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.