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        Haberler BBC Dünya İtalya'da 'aşırı turizme' karşı ziyaretçilere yeni sınırlamalar getirildi

        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı ziyaretçilere yeni sınırlamalar getirildi

        İtalya'da 'aşırı turizmin' olumsuz etkilerinden yerel halkı ve hassas tarihi mekanları korumak amacıyla ardı ardına yeni tedbirler açıklandı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 16.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:57
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        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
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        floransa

        Getty Images

        İtalya’da 'aşırı turizmin' olumsuz etkilerinden yerel halkı ve hassas tarihi mekanları korumak amacıyla ardı ardına yeni tedbirler açıklandı.

        Dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından Pompei'de 15 Kasım'dan itibaren girişlere kısıtlama getirildi. Pompei Arkeoloji Parkı’na günlük ziyaretçi limiti 20 bin olarak belirlendi, yoğun dönemler ve saatlerde limit 5 bine kadar düşürülecek.

        M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompei kentinin kalıntılarını geçen yıl 4 milyon kişi ziyaret etti.

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        Arkeolojik alanda günlük rekor, ücretsiz giriş uygulamasının yapıldığı geçen Ekim ayının ilk pazar günü 36 binden fazla ziyaretçiyle kırıldı.

        Park Müdürü Gabriel Zuchtriegel, bu tür kalabalıkların hem ziyaretçiler için hem de “eşsiz ve hassas tarihi miras” için risk oluşturabileceği gerekçesiyle yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

        366 bin nüfuslu Floransa'da geçen yıl 9 milyona yakın turist konakladı

        Floransa kenti de aşırı turizme karşı yeni önlemler açıkladı. Floransa Belediyesi hafta içinde yayımladığı 10 maddelik tedbir paketiyle “sürdürülebilir turizm ve yaşanabilir bir şehir” hedefliyor.

        Bu maddeler arasında Airbnb gibi kısa süreli konaklama platformlarının kullandığı şifreli kilit sistemlerinin (keybox) tarihi merkezde kullanımının yasaklanması da var.

        Ayrıca turizm hizmetlerinde kullanılan golf arabaları benzeri “sıradışı” araçlara kısıtlama getirilmesi, turist rehberlerinin hoparlör gibi yüksek sesli aletler kullanmasının yasaklanması da öngörülüyor.

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        Paketteki tedbirlerin bir kısmı hemen hayata geçirilirken yasak uygulamalarının yılbaşından itibaren uygulanması planlanıyor.

        Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, projenin amacını “kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir bir turizm modelinin temellerini atmak” diye açıkladı.

        Belediye’nin kararı, kent sakinlerinin kurduğu bazı örgütlenmelerinin protestolarının ardından geldi. “Floransa’yı Kurtaralım” isimli bir platform, önceki hafta sonunda kent merkezindeki şifreli anahtar sistemlerinin üzerine şeritler çekerek görüntüleri sosyal medyada yayımlamıştı.

        Floransa kenti, geçen hafta içinde G7 Turizm Bakanları’nı ağırladı. Aşırı turizmin etkilerinden şikayetçi yerel örgütler bu toplantıyı da protesto etti.

        366 bin nüfuslu kentte geçen yıl 9 milyona yakın turist konakladı, günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı 10 milyonu geçti. Belediye, bu yılın ilk 9 ayındaki konaklamalı turist sayısının ise 7.8 milyona ulaştığını açıkladı.

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        UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Floransa tarihi kent merkezi, kitle turizminden en ağır etkilenen yerler arasında gösteriliyor. UNESCO da “tarihi merkeze yönelik tehditlerin birçoğu kitle turizminin etkileriyle alakalı” diyor ve bu etkiler arasında nüfus azalmasını da sayıyor.

        Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne de sınırlama getirilmesi planlanıyor

        Aşk Çeşmesi trevi Getty Images

        Roma'daki Aşk Çeşmesi tadilata alındı.

        Floransa’nın yanı sıra son günlerde Roma, Bologna, Milano gibi başka kentlerde de özellikle kısa süreli turistik konaklama uygulamalarına karşı protesto ve eylemler yapıldı.

        Roma’da geçen ay sonunda eylemciler bazı şifreli kilit sistemlerinin üzerine Robin Hood şapkası ve kitle turizmi karşıtı bildiriler astı.

        Başkent Roma’nın, 2025’te Katolik kutsal yılı (jübile) için milyonlarca ek ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Roma Valisi Lamberto Giannini, “Jübile için 32 milyon hacı adayının geleceği tahmin ediliyor, ben daha da fazlasının geleceğine inanıyorum çünkü şehir çok güzel ve çekici olacak" dedi.

        Jübile hazırlıkları kapsamında kentin en çok turist çeken noktalarından olan Aşk Çeşmesi de (Fontana di Trevi) tadilata alındı. Belediye, çeşmeye ziyaret kısıtlaması uygulamayı planlıyor.

        Ancak Katolik Kilisesi tarafından ilan edilen kutsal yıl yaklaşırken kentte hazırlık çalışmalarının ağır aksak ilerlediği, turistik konaklamaya ayrılan konutların daha da yaygınlaştığı eleştirileri geliyor.

        Robin Hood şapkalı eylemi düzenleyenler de astıkları bildiride buna dikkat çekerek “Şehrin hızlı turizme satılmasını ve orada yaşayan insanları sokaklarda bırakmasını kınamak için kilitleri kaldırıyoruz. Bu, zenginlerin jübilesine karşı yapılacak eylemlerin yalnızca ilkidir” dedi.

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