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        Haberler Gündem Güncel 'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü! - Son dakika | Son dakika haberleri

        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!

        İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri yarın hakim karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:57
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        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
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        İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

        Çete lideri Fırat Sarı
        Çete lideri Fırat Sarı

        Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yani yarın yapılmasına karar verdi. Korkunç olayla ilgili davada 22'si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıkacak.

        İŞTE İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

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        İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

        Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

        10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

        Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

        Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

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        #yenidoğan çetesi
        #son dakika
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