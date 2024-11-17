Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"

Sarıyer'de ev sahibinin gürültü nedeniyle silahla vurduğu kiracı konuştu.

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 3. katında oturan kiracı Cihan Koyuncu (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma komşuların araya girmesiyle sona erdi. Olay günü ev sahibi Öztürk Ç, üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan Koyuncu’yu uyardı.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİM"

Olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden kiracı Cihan Koyuncu, "Salı gecesi saat 22.00 sıralarında işten evime gittim. Evde 1.5-2 yaşlarında oğlum var. Çocuk evde biraz şımarmış ve koşuşturmuş. Beni gördüğü zaman daha çok hareketleniyor. Çocuk koşturduktan sonra çok şiddetli bir şekilde kapımıza vuruldu. Ben de direkt çıktım ve karşımda ev sahibini gördüm. Onunla ufak bir ağız dalaşımız oldu. Ben ona 'Siz evde 2 ay boyunca tadilat yaptınız bir gün bile sizden şikayetçi olmadık, siz 2 yaşındaki çocuğun ayak sesinden mi rahatsız oldunuz?' dedim. Sonra hiç beklemediğim bir şekilde 2 el üst üste ateş edildi. Kurşunun ilki karnımı sıyırdı. Diğeri sol koluma girip çıktı, bir diğeri de sağ kolumda da ana kemiği parçalamış. Asla hiçbir şekilde onlara karşı temasım olmadı. Kapıya şiddetli şekilde vurulduğu için çıktım kapıya. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonrasında başıma bunlar geldi. Tamamen uyarılmak değil öldürülmek istendim" dedi.