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        Anasayfa Video Sağlık DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz çocuklarda da artıyor

        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz çocuklarda da artıyor

        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz çocuklarda da artıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2024 - 12:58 Güncelleme: 15 Kasım 2024 - 13:28

        Dünya Sağlık Örgütü, tüberküloz raporuna göre, 2023 yılında yaklaşık 8.2 milyon kişiye yeni verem tanısı konulduğunu belirterek, bu sayının 1995 yılından beri en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Göçler, olumsuz sosyo-ekonomik koşullar verem hastalığını artırıyor. Çocuklar, tüm verem hastalarının yüzde 11’ini oluşturuyor. Bunların yarısı 5 yaşından daha küçük ve her yıl maalesef yaklaşık 200 bin çocuk verem nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi

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