Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca! İşte Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş o kelimeler!

Fransızca, yıllar içinde Türkçeye birçok kelime kazandırmış bir dil olarak öne çıkar. Özellikle Tanzimat dönemiyle birlikte yoğunlaşan Fransızca etkisi, bugün hâlâ günlük dilimizde kendini gösterir. Fransızcadan dilimize geçen ve Fransızca ile Türkçede aynı ya da benzer anlama gelen birçok sözcük, her iki dili konuşan insanlar için öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir avantaj sunuyor.