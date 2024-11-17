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        Haberler Dünya Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni | Dış Haberler

        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni

        ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:31
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        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
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        Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı.

        Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

        SINIRLI ŞEKİLDE KULLANILMASINA İZİN VERİLDİ

        Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

        WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

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        BİDEN'DAN GİTMEDEN ÖNCE ÖNEMLİ KARAR

        Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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