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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da

        Devre arasında kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.

        Giriş: 17.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:44
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        Süper Lig'in ilk 12 haftasını liderin 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı.

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        Önceliği kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürürken Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu ismi de gündeme geldi.

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        Beşiktaşlı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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        Eyüpspor'la bu sezon 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, bu maçların tamamında ilk 11'de başlarken 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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        Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor ile 1. Lig'de ise 22 maçta 14 gol, 4 asist üretirken şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

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        Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmıştı.

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        Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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