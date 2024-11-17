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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma: Ben boya üretiyorduk sanmıştım! | Son dakika haberleri

        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma: Ben boya üretiyorduk sanmıştım!

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Pendik'te uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında imalathanelerde 1 ton 229 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler suçlamayı reddederken yabancı uyruklu bir şüpheli "Ben boya ürettiğimizi sanıyordum" savunması yaptı. Operasyon görüntülerine ve davanın ayrıntılarına Habertürk muhabiri Halil Sadri Yılmaz ulaştı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:19
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        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Başsavcılık, uyuşturucu imalatı yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki dinleme kararı çıkartılmasını talep etti.

        Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dinleme kararını çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri dinlemeye aldı. Soruşturma kapsamında yeterli delil toplanınca ekipler, harekete geçti.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 18 Ekim 2023 gecesinde Pendik’te bulunan 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 59 adet bidon içerisinde daralı ağırlığı 1 ton 229 kilo 700 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

        30’AR YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        İfadesi alınan şüphelilerin hiçbiri suçlamayı kabul etmedi. J.B. isimli İran uyruklu şüpheli ise “Uyuşturucu imalatı yaptığımı bilmiyordum. Ben boya ürettiğimizi sanıyordum” dedi. Fiziki takip ve teknik tutanaklarını, mevcut delil durumunu dikkate alan savcılık 7 şüpheli hakkında da “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 30’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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