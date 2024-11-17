Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma: Ben boya üretiyorduk sanmıştım!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Başsavcılık, uyuşturucu imalatı yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki dinleme kararı çıkartılmasını talep etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dinleme kararını çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri dinlemeye aldı. Soruşturma kapsamında yeterli delil toplanınca ekipler, harekete geçti.