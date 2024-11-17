Begüm hemşirenin kahreden ölümü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendirilen hemşire Begüm Tonguz’un (23), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

REKLAM KALP KRİZİ DEĞERLENDİRMESİ Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Begüm Tonguz'un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.