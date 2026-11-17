Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçilmesi, beklenmedik bir ismi yeniden gündeme getirdi: Donald Trump. Pattinson'ın geçmişteki kız arkadaşı Kristen Stewart'ın, 'Pamuk Prenses ve Avcı' filminin yönetmeni Rupert Sanders ile fotoğraflandığı 2012 tarihinde, Trump'a ait X platformu mesajları internette yeniden ortaya çıktı.

Pattinson ve Stewart o dönemde Hollywood'un en çok konuşulan çiftleri arasındaydı. Stewart'ın Sanders ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Pattinson ile ilişkileri bozulmuştu. Şimdi, Trump'ın ABD Başkanı olmasından yıllar önce atılan mesajlar yeniden gündemde.

Trump, Pattinson'ın aldatıldığını söyleyerek, "Onu terk et" ve "Hiç yanılıyor muyum?" gibi mesajlarla konuyu takip etmişti. 18 Ekim 2012 tarihli mesajlarından birinde şöyle yazıyordu:

"Pattinson/Kristen Stewart buluşmamla ilgili birçok yanıt aldım. Yine aldatacak - %100 eminim - hiç yanılıyor muyum?"

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"AKILLI OL ROBERT"

Ertesi gün, 19 Ekim 2012'de Trump şu tweeti atmıştı:

"Stewart/Pattinson hakkında çok fazla tweet ve haber var. Bakın, önemli değil - ilişki asla eskisi gibi olmayacak. Kalıcı olarak bitti."

Üç gün sonra da Trump, şu paylaşımı yapmıştı:

"Herkes Robert Pattinson'ın Kristen Stewart'ı terk etmesi gerektiği konusunda haklı olduğumu biliyor. Birkaç yıl sonra bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert."

"TRUMP BİLDİ" ESPRİLERİ

Pattinson'ın dün yeni James Bond olarak seçildiğinin duyurulmasının ardından, Trump'ın X platformu mesajları yeniden gündeme taşınarak üzerine konuşuldu ve sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. Özellikle Trump'ın, "Birkaç yıl sonra bana teşekkür edecek" sözleri James Bond olmasına yoruldu ve "Trump bildi" şeklinde eğlenceli mesajlar paylaşıldı.

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CASUS ROLÜNDE YEDİNCİ AKTÖR PATTINSON

İkonik casus serisini çekecek olan Amazon MGM Studios, dün '007' kod adlı İngiliz ajanı rolünün 40 yaşındaki Pattinson'a verildiğini açıkladı. Bu hamle, rolü üst üste beş kez canlandıran Daniel Craig'den bayrağı devralacak isim konusunda yıllardır süregelen spekülasyonlara son verdi. Craig, bir zamanlar alışılmadık bir seçim olarak görülse de, serinin zirvelere taşınmasına yardımcı olmuştu.

"EN BÜYÜK ONUR"

25 James Bond filminde altı farklı aktör, ajan rolünü canlandırdı. Jean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü üstlenecek yedinci oyuncu olan Pattinson, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum.”